Telescópio James Webb capta imagens incríveis das auroras de Júpiter

O telescópio James Webb já não precisa de apresentações e os resultados iniciais apresentados dão-nos um vislumbre do seu poder. As mais recentes imagens partilhadas pela NASA e pela ESA mostram as incríveis das auroras de Júpiter.

Nesta de visão de campo amplo do NIRCam, Webb vê Júpiter com os seus ténues anéis, que são um milhão de vezes mais fracos que o planeta. Além disso, veem-se as duas pequenas luas chamadas Amalthea e Adrastea.

Júpiter... por James Webb: A imagem é incrível

A equipa do Telescópio Espacial James Webb continua a flexionar a sua capacidade de captar imagens detalhadas perto de casa. Webb tirou um par de fotografias quase infravermelhas que nos mostram as auroras polares de Júpiter.

Nestas imagens também se podem ver os anéis extremamente fracos do planeta e duas das suas luas mais pequenas, Amalthea (o ponto brilhante à extrema esquerda) e Adrastea (o ponto na extremidade esquerda do anel central).

As fotografias foram tiradas utilizando a vista de campo largo da NIRCam no dia 27 de julho. Quanto aos visuais tripartidos? Os astrónomos criaram compósitos utilizando várias imagens produzidas com filtros mapeados a múltiplas cores (particularmente visíveis na imagem acima). A Grande Mancha Vermelha e outras formações de nuvens são brancas, uma vez que refletem grandes quantidades de luz solar.

A equipa de James Webb não criou estas imagens por pura vaidade. As observações são importantes, pois fornecem mais informações sobre a "vida interior" de Júpiter, de acordo com a Agência Espacial Europeia.

Isso, por sua vez, poderia ajudar os cientistas a compreender o comportamento dos gigantes do gás para além do Sistema Solar. Por outras palavras, os dados do James Webb poderão em breve revelar-se úteis a vários níveis.