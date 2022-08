A Cubot já apresentou o seu terceiro smartphone robusto no segmento "mini", o Cubot KingKong Mini2 Pro, uma versão melhorada do KingKong Mini2.

Este modelo que já está no mercado há umas semanas, está agora com uma grande campanha promocional, disponível por cerca de 150 €.

Rugged Phone Cubot KingKong Mini2 Pro O Cubot KingKong Mini2 Pro é um smartphone robusto, comummente chamado de rugged phone, que se destaca neste enorme mercado pelo ecrã de apenas 4" (QHD+). Assim, a fabricante consegue oferecer uma máquina que resiste às condições mais adversas sem que isso torne o modelo exageradamente grande. Em concreto, tem 12,1 mm de espessura, 119 mm de altura e 58 mm de largura, com um peso relativamente baixo de apenas 122,7 g.

Quanto ao design, tem a mesma aparência que o seu antecessor KingKong Mini2, onde o seu tamanho pequeno o torna prático para utilização em trabalho ou de grandes movimentos, tornando-se menos incómodo.

O processador é um MediaTek MT6762 (Helio P22), tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido até aos 128 GB. Naturalmente, tem Wi-Fi (802.1.1 a/b/g/n), bluetooth (v4.2) e GPS (GPS + GLONASS + Galileo + BEIDOU + A-GPS).

O smartphone é dual-SIM não sendo necessário abdicar de nenhum cartão para colocar o microSD. A bateria tem uma capacidade de 3000 mAh.

A câmara principal do smartphone é de 13 MP e tem uma abertura f/2.2 e na frente a câmara é de 5 MP.

Há ainda a destacar que vem com Android 11 e é à prova de água e poeiras, além de ser mais resistente a quedas que as outras propostas comuns do mercado graças à sua estrutura.