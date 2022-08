Conheça os 60 jogos presentes na consola SEGA Drive Mini 2 no lançamento

As modas estão em contante mudança, seja em que setor for. E, também no mundo dos jogos eletrónicos, o que era popular há uns anos, voltará certamente a ser no futuro. E um desses exemplos é a nova consola Mega Drive Mini 2 da SEGA.

Muitos jogadores ficaram fascinados com o equipamentos e as mais recentes informações revelam quais são os 60 jogos que estarão presentes nesta consola no dia do seu lançamento.

Os jogos da SEGA Mega Drive Mini 2

Depois de muitos rumores, finalmente a SEGA apresentou ao mundo a sua nova consola com design retro, a Mega Drive Mini 2, no mês de junho. E uma das grandes novidades é o suporte aos jogos do SEGA CD, que no Japão se designa Mega CD, um acessório baseado em CD-ROM que reproduz jogos nesse formato.

Para além disso, um dos pontos fortes é realmente a lista de jogos. A primeira versão desta consola oferecia 40 jogos clássicos compatíveis e agora esta segunda versão conta já com 60 títulos, sendo que alguns são mesmo inéditos e nunca foram lançados na consola original. Estes 60 jogos estão divididos em 41 para a consola Mega Drive, 12 SEGA Mega CD e 7 jogos adicionais e inéditos.

Vamos então conhecer a lista dos jogos.

Da consola Mega Drive original

After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Soleil (Crusader Of Centy)

Desert Strike: Return To The Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe 2

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest For The Darkstar

Midnight Resistance

OutRun

OutRunners

Phantasy Star 2

Populous

Rainbow Islands -Extra-

Ranger-X

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret Of Shinobi

Shining Force 2

Shining In The Darkness

Sonic 3D: Flickies’ Island

Splatterhouse 2

Streets Of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter 2: The New Challengers

The Ooze

The Revenge Of Shinobi

ToeJam & Earl In Panic On Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong

Da SEGA Mega CD

Ecco The Dolphin

Ecco: The Tides Of Time

Final Fight CD

Yumemi Mystery Mansion

Night Striker

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic The Hedgehog CD

The Ninja Warriors

Jogos inéditos e bónus

Devi & Pii

Fantasy Zone

Space Harrier 2

Spatter

Star Mobile

Super Locomotive

VS Puyo Puyo Sun

Para já, a nova consola da SEGA apenas teve o lançamento confirmado no Japão, onde chegará no dia 27 de outubro por um valor de ¥9980, cerca de 73 euros numa conversão direta à taxa atual.

Está a pensar comprar uma SEGA Mega Drive Mini 2?