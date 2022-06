SEGA apresenta a consola Mega Drive Mini 2 com 50 jogos e suporte ao SEGA CD

Recentemente a SEGA anunciou um evento e rapidamente a Internet suspeitou de que a marca japonesa estaria a preparar o anúncio de uma nova consola de jogos com design retro.

Pois as suspeitas ficaram esclarecidas e confirmadas, e a empresa apresentou a sua consola Mega Drive Mini 2 que terá 50 jogos clássicos, incluindo também suporte aos títulos do SEGA CD.

SEGA Mega Drive Mini 2

Depois da especulação, finalmente a SEGA anunciou algo que se aguardava, uma nova consola com um design retro. A marca apresentou então oficialmente a sua Mega Drive Mini 2 na passada sexta-feira (3), e promete que o novo equipamento vai trazer 50 jogos clássicos.

Mas uma das grandes novidades é o suporte aos jogos do SEGA CD, que no Japão se designa Mega CD, um acessório baseado em CD-ROM que reproduz jogos nesse formato.

A marca revelou ainda que a consola deverá receber atualizações inéditas de jogos que, até ao momento, eram inéditos dos arcades. Entre esses mesmos jogos encontra-se o título Fantasy Zone, o qual está a ser desenvolvido pelo mesmo fã que criou a adaptação do jogo Darius para a primeira versão da Mega Drive Mini.

Confira a lista dos jogos confirmados para a nova consola Mega Drive Mini 2 da SEGA:

Silpheed (SEGA CD)

Shining Force CD (SEGA CD)

Sonic CD (SEGA CD)

Yumemi Yataka no Monogatari! (Mansion of Hidden Souls, SEGA CD)

Popful Mail (SEGA CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros. (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruuto-kun (Mega Drive)

O anuncio da nova consola foi feito num evento com transmissão em direto voltada para o público japonês. No vídeo seguinte pode ver essa mesma transmissão onde a Mega Drive Mini 2 foi apresentada.

A empresa adianta ainda que vai também trazer para esta consola vários acessórios para que cada jogador personalize o seu equipamento. Entre esses acessórios estão a Mega Drive Tower Mini 2 que traz um mini drive de CDs e uma reprodução da fita do jogo Virtua Racing. Com este acessório, a consola torna-se numa cópia exata da Mega Drive original, com o leitor do SEGA CD e 32x. Este acessório vai ter um preço de cerca de 47 euros, e os jogadores podem também comprar comandos com seis botões extra por 28 euros.

Para já, a nova consola da SEGA apenas teve o lançamento confirmado no Japão, onde chegará no dia 27 de outubro por um valor de ¥9980, cerca de 71 euros numa conversão direta à taxa atual.

A empresa promete ainda revelar em breve mais informações sobre toda a lista dos jogos, assim como a possibilidade da chegada da Mega Drive Mini 2 a outros países.