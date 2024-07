2ª Temporada de EA Sports F1 24 traz novidades

Está quase a chegar a actualização da 2ª temporada de EA Sports F1 24. Esta actualização traz muitas novidades e momentos altos para os fãs da Fórmula 1. Venham ver...

F1 24, o simulador oficial do FIA Formula One World Championship continua a gozar de saúde e a receber atenção pela parte da EA Sports.

Em breve vai receber a actualização com a 2ª temporada e que traz consigo muitos e bons motivos de interesse.

É no próximo dia 24 de julho que a 2ª temporada de conteúdo para EA Sports F1 24, vai chegar. Esta 2ª temporada leva os jogadores de volta a momentos icónicos do primeiro semestre de 2024, enquanto visitam alguns dos circuitos mais históricos do calendário, com séries de eventos com a Kick Sauber e Red Bull Racing.

Serão apresentados Novos Desafios Pro, momentos de Desafio de Carreira, Cenários de Corrida e um Podium Pass atualizado, o que permitirá que os jogadores testem as suas habilidades e ganhem recompensas exclusivas.

Na 2ª temporada, os fãs podem desafiar as estrelas Zhou Guanyu e o embaixador da EA SPORTS, Max Verstappen, em emocionantes desafios profissionais. Aqueles que superarem o tempo de volta de Zhou no Circuito Internacional de Xangai vão desbloquear o capacete FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX, e superar o tempo de Max no Autódromo Nazionale Monza vai dar um novo e cobiçado item vinculado ao atual Campeão Mundial.

Duas grandes séries de eventos estarão disponíveis para os jogadores desfrutarem. Os fãs podem reviver as melhores performances de Valtteri Bottas na Kick Sauber Event Series, enquanto a Red Bull Event Series coloca os fãs no lugar de Max Verstappen e na luta para o seu quarto título mundial. Ambas as séries oferecem cenários de corrida emocionantes, e permitem que os jogadores recriem momentos históricos como a corrida em casa de Zhou em Xangai, a primeira vitória de Verstappen na Red Bull em Espanha e sua quarta vitória consecutiva na Holanda. Mais detalhes sobre os horários de cada evento podem ser encontrados aqui.

"A 2ª temporada cria uma mistura empolgante de conteúdo, e permite que os jogadores desfrutem da ação da corrida no seu assento enquanto revivem momentos icónicos da história recente da Fórmula 1. Também estão de volta os extremamente populares Pro Challenges, oferecendo assim aos fãs a oportunidade única de testar as suas habilidades e experimentar a emoção de enfrentar os melhores pilotos do mundo na grelha de partida", referiu Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da EA Sports F1 24.