Gráfica Nvidia GeForce RTX 4060 vai consumir mais energia que a RTX 3070

Enquanto se faz o compasso de espera pelo anúncio e lançamento da nova linha das placas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia, vão chegando, cada vez com mais regularidade, os habituais leaks e informações que revelam alguns dos possíveis detalhes e características destes próximos chips.

Neste sentido, sabemos agora através de fontes da indústria, que o modelo Nvidia GeForce RTX 4060 deverá consumir mais energia do que a GeForce RTX 3070 da atual geração.

GeForce RTX 4060 precisa de mais energia que a RTX 3070

De acordo com os mais recentes rumores, a próxima placa gráfica GeForce RTX 4060 da Nvidia vai consumir mais energia do que a GeForce RTX 3070. Recordamos que esta última, que pertence à atual geração de GPUs da marca, conta com um TDP de 220W. Assim sendo, estas informações dão então conta de que o modelo GeForce RTX 4060 irá consumir ainda mais do que este valor.

A informação foi revelada pelo confiável leaker @kopite7kimi, na sua conta da rede social Twitter, como já é costume. No tweet, o leaker diz que não se interessa pela data de lançamento, mas está curioso sobre a performance da RTX 4060, a qual irá consumir mais energia do que a RTX 3070.

Os detalhes indicam que este novo modelo, da geração com arquitetura Ada Lovelace, contará com um aumento de pelo menos mais 50W em relação à atual geração. Como tal, a próxima geração de placas gráficas da Nvidia vai marcar o fim do design de chips monolíticos, ou seja, baseados num único chip.

É importante também lembrar que a Nvidia deixa de lado o processo de 8 nm da Samsung Foundry para passar para os 5 nm da taiwanesa TSMC. Assim, uma vez que o consumo energético não diminui, espera-se que a grande surpresa seja de facto o nível de performance destes equipamentos.

Posto isto, as expetativas estão altas em relação à próxima linha de GPUs da Nvidia, mas também da AMD. E não nos podemos esquecer da Intel, que parece estar a apostar forte com a suas placas gráficas Arc Alchemist.