SEGA pode apresentar uma mini consola retro já na próxima semana

Quando pensamos em consolas de videojogos, existem muitos nomes sonantes, como a PlayStation, Xbox, Nintendo, etc. No entanto, marcas como a SEGA, por exemplo, têm ficado um pouco na sombra no setor de hardware gaming.

Mas segundo as mais recentes informações, a empresa japonesa poderá apresentar uma mini consola retro já durante a próxima semana!

As últimas notícias vindas de fontes da indústria indicam que a SEGA pode anunciar uma consola mini de design retro ao longo da próxima semana. De acordo com o que se sabe, a empresa sediada em Shinagawa, Tóquio, no Japão, marcou para o próximo dia 3 de junho, sexta-feira, uma evento que será uma transmissão voltada para o público japonês, onde a marca promete apresentar um "novo projeto". E parece que essa novidade será integrada no mercado do hardware gaming.

Para além disso, uma das razões que leva a que se julgue que poderá ser anunciada no evento uma nova consola de videojogos é exatamente a imagem que consta no cartaz que anuncia o evento. A imagem foi publicada na página oficial da SEGA na rede social Twitter, onde podemos ver o que parece ser um bolo coberto de chocolate, mas em formado de comando da Mega Drive, uma das consolas mais populares da história dos jogos.

Outro detalhe interessante, é que Hioyuki Myiazaki e Yosuke Okunari foram confirmados como apresentadores do evento. E estes foram os mesmos colaboradores da empresa que revelaram a Mega Drive Mini, durante um festival realizado pela SEGA em 2019. Segundo as informações, além de colaborar no desenvolvimento da Mega Drive Mini, Okunari passou 15 anos da sua carreira a trabalhar no relançamento de jogos mais antigos.

Para já, o que a marca japonesa está a preparar ainda é um mistério, mas muitos acreditam que seja lançada uma versão Mini da Dreamcast.