EA SPORTS F1 24 revela melhorias de circuito e piloto

EA SPORTS F1 24 acelera rumo à grelha de partida e as expetativas são altas. De forma a aproveitar este momento de grande antecipação, a Electronic Arts revelou algumas novidades sobre o jogo.

A Eletronic Arts tem vindo a revelar aos poucos (ver aqui ou aqui) detalhes e curiosidades acerca de EA SPORTS F1 24, cujo lançamento se aproxima a passos largos.

Com lançamento previsto para o final deste mês (dia 31) EA SPORTS F1 24 já demonstra rotações bastante elevadas e o novo video Deep Dive, recentemente disponibilizado, vem comprovar precisamente isso. Neste vídeo, a Electronic Arts pretende demonstrar a forma como EA SPORTS F1 24 aproxima os jogadores da grelha de partida mais do que nunca com melhorias de circuito e piloto (entre outras novidades).

Como podem ver no vídeo acima, o derradeiro Deep Dive disponibilizado para EA SPORTS F1 24, são várias as melhorias, tanto ao nivel de circuito como de piloto, o que, juntamente com outras melhorias, irá permitir a elevação do realismo e imersão do jogo a patamares novos.

A equipa de desenvolvimento reformulou significativamente as pistas favoritas dos fãs, como Silverstone e Circuito de Spa-Francorchamps, para uma precisão de circuito autêntica. Os fãs vão sentir cada solavanco, berma e elevação de pista na casa do GP de Inglaterra, e vão desfrutar das novas delineações em determinadas seções da pista belga. Também foram feitas atualizações no Circuito Internacional de Lusail e no Circuito Jeddah Corniche, para ficarem alinhados com os seus homólogos do mundo real.

EA SPORTS F1 24 aumenta o realismo ao introduzir novos áudios de pilotos em corrida retirados de transmissões da F1 do mundo real e ainda cutscenes mais variadas. Os carros de todas as 10 equipas foram meticulosamente recriados com utilização de dados CAD detalhados, juntamente com a tecnologia Ray-Traced Dynamic Diffuse Global Illumination para melhorar a iluminação, sombras e reflexos.

Os avanços em 2024 também incluem melhores aspetos dos pilotos , graças a uma renderização completa do cabelo, sombras dos olhos e uma pele aperfeiçoada. Mais ícones estão disponíveis no novo EA SPORTS F1 24, tais como Pastor Maldonado, Jamie Chadwick e, em exclusivo da F1 24 Champions Edition, contamos com o campeão de 1976 James Hunt e ainda o vencedor por 7x Juan Pablo Montoya. Pela primeira vez, os jogadores podem embarcar numa carreira completa de um piloto como um dos ícones da modalidade ou contratá-los como companheiros de equipa no modo My Team.

Trailer de Jogabilidade

Adicionalmente, a Electronic Arts também revelou recentemente um vídeo que lança um primeiro olhar sobre a jogabilidade do EA SPORTS F1 24. Este trailer apresenta três dos quatro circuitos atualizados da F1 24, incluindo a "casa do automobilismo britânico" - Silverstone, o circuito favorito dos fãs - Spa, o Circuito Internacional de Lusail, bem como o icónico circuito do Mónaco e ainda o Circuito Internacional de Xangai.

Segundo o que se pode ver no vídeo, fica patente o nível avançado de detalhe e realismo do videojogo.

A antevisão também fornece um primeiro olhar dos carros F1 da temporada 2024, atualizados com dados precisos de modelagem CAD. Destacam-se ainda alguns dos recursos inovadores do jogo, como dobragens com a voz de pilotos reais adaptadas de transmissões reais da F1 TV, e o inovador software Dynamic Diffuse Global Illumination, que melhora a iluminação, sombras e reflexos.

Lando Norris

Por outro lado, o mais recente vencedor da Fórmula 1, Lando Norris, já colocou as mãos ao volante de EA SPORTS F1 24 para um Test Drive.

Norris experimentou o novo F1 24 e o novo Dynamic Handling da EA SPORTS num simulador de última geração. Norris ficou muito impressionado com a condução realista e a física do videojogo, observando como é agradável a condução do novo EA SPORTS F1 24, frente às câmaras e fora das câmaras.

"É um dos maiores elogios que podemos receber, ver o quanto Lando gostou de jogar o novo EA SPORTS F1 24, mal podemos esperar para que os jogadores experimentem a mesma emoção quando lançarmos o videojogo no final de maio. Embora adorássemos pensar também que o F1 24 desempenhou um papel importante na sua recente vitória, era apenas uma questão de tempo até que o talento e a velocidade de Lando o levassem até ao degrau mais alto do pódio. Todos na EA SPORTS celebramos a sua estelar e mais que merecida vitória", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior.

EA SPORTS F1 24 será lançado a 31 de Maio para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam.