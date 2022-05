Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para junho

Parece que foi ontem que começou este novo ano e, como que num piscar de olhos, já estamos a poucos dias de iniciar o mês de junho, o qual encerra a metade do ano. Já são mais os dias de sol do que de chuva mas, com as plataformas móveis, pode levar a Netflix para ver os seus conteúdos preferidos onde quer que esteja!

Desta forma, hoje deixamos os filmes e as séries que vão estrear na plataforma de streaming no mês de junho de 2022.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 3 - O Voo do Pássaro

Uma jovem fã de uma experiente pivô consegue infiltrar-se na sua redação, mas depressa cai nas garras do lado obscuro da ambição, da inveja e da ânsia pela visibilidade.

Esta nova série Netflix vai para o ar no de 3 de junho.

O Voo do Pássaro

Dia 3 - Interceptor: Ameaça Terrorista

Um ataque coordenado ameaça a base de interceção de mísseis nucleares no meio do Oceano Pacífico. E tal acaba por ser o mote para um filme de muita ação.

O filme vai estrear também no dia 3 de junho.

Interceptor: Ameaça Terrorista

Dia 8 - Hustle: O Grande Salto

Um caça-talentos do basquetebol em maré de azar descobre uma potencial estrela em Espanha e agarra a oportunidade para provar que ambos podem triunfar no NBA.

Vai poder ver este filme Netflix a partir do dia 8 do próximo mês.

Hustle: O Grande Salto

Dia 10 - Peaky Blinders T6

Neste drama vencedor do BAFTA como a Melhor Série Dramática, Cillian Murphy é o líder de uma gangue na Inglaterra de 1919, e Sam Neill é a autoridade que o tenta prender.

A sexta e última temporada desta série vai para o ar no dia 10 de junho.

Peaky Blinders

Dia 10 - Intimidade

A carreira de uma política promissora fica em risco quando um vídeo sexual gravado sem o seu consentimento é divulgado.

No dia 10 de junho vai estrear esta nova série Netflix.

Intimidade

Dia 10 - A Primeira Vítima

Para Juliette e Calliope, viver a primeira paixão é complicado. Uma é vampiro, outra é caçadora de vampiros e ambas estão prontas para matar.

A primeira temporada desta nova série, vai para o ar a 10 de junho.

A Primeira Vítima

Dia 14 - Jennifer Lopez: Halftime

Neste documentário intimista, a estrela Jennifer Lopez reflete sobre a carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes.

Este filme vai estrear no dia 14 de maio.

Jennifer Lopez

Dia 15 - Centauro

Para pagar uma dívida a um cartel, um piloto de superbike torna-se correio de droga, colocando em risco a hipótese de chegar a profissional... e a própria vida.

O filme original Netflix vai para o ar a 15 de junho.

Centauro

Dia 17 - A Cabeça da Aranha

Um prisioneiro numa prisão de alta segurança começa a questionar o objetivo dos fármacos psicotrópicos que lhe são administrados no âmbito de testes de uma farmacêutica.

Pode ver este filme a partir do dia 17 do próximo mês.

A Cabeça da Aranha

Dia 22 - The Umbrella Academy T3

Quando se reencontram por ocasião da morte do pai, seis irmãos dotados de poderes extraordinários descobrem segredos da família que são chocantes e uma ameaça para a humanidade.

A terceira temporada desta série vai para o ar a 22 de junho.

The Umbrella Academy

Dia 22 - Amor & Gelato

Para cumprir a última vontade da mãe, Lina passa o verão antes de ir para a universidade em Roma, onde descobre o romance, a aventura... e a sua paixão por gelato.

Este filme original Netflix estreia a 22 de junho.

Amor & Gelato

Dia 24 - La Casa de Papel: Coreia

Esta é uma série que dispensa qualquer apresentação. Para quem já viu, ou está a pensar começar a ver, saiba então que vai iniciar a primeira temporada de La Casa de Papel: Coreia, no dia 24 de junho.

La Casa de Papel: Coreia

Dia 24 - O Homem de Toronto

Um caso de identidade trocada obriga um homem desastrado a unir-se a um famoso assassino na esperança de continuar vivo.

Este filme vai ficar disponível no dia 24 de junho.

O Homem de Toronto

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?