Dica: Use estas novidades para tirar ainda mais do YouTube no Android

Explorar os serviços e as apps da Google no Android, como o YouTube, é algo que todos devem fazer, de forma periódica. A gigante das pesquisas traz de forma recorrente novidades e melhorias, que todos podem aproveitar para retirar ainda mais destas propostas.

No caso do YouTube, surgiu há pouco tempo mais novidades, em especial para melhorar a forma como os utilizadores vêm os seus vídeos. Para ajudar, mostramos hoje 2 dicas que certamente vão aproveitar de forma recorrente.

O YouTube é uma das apps que está presente no Android desde o primeiro momento. Esta app dá acesso ao serviço de vídeo da Google e a todo um leque quase infinito de conteúdos, que podem aproveitar a qualquer altura.

As áreas de maior ação num vídeo

A primeira dica permite aos utilizadores navegarem para as alturas certas dos vídeos que estão a ver. Se quiserem avançar, para as melhores partes e as mais animadas, já têm forma de o fazer com muito maior precisão.

Basta tocar no vídeo e agora surge uma nova área com um gráfico com a progressão do vídeo, associada ao ritmo do vídeo. Assim, só precisam de deslizar para a área pretendida, encontrando rapidamente a área pretendida pelo utilizador.

Vídeo do YouTube em loop no Android

Uma segunda novidade que será útil para os utilizadores, é o acesso aos vídeos em repetição. Já existia no browser, mas agora foi alargada ao Android e à sua app, algo útil para algumas situações especiais.

Para aproveitarem esta melhoria, basta tocar novamente no vídeo e depois na zona de configurações (roda dentada). Vai surgir em baixo a área de definições, agora com a opção Repetir vídeo. Esta estará desativada, devendo por isso ser ligada e aproveitada.

Estas são apenas 2 das novas funcionalidades que o YouTube do Android agora tem. Explorem toda a sua interface e certamente vão encontrar muitas mais opções que podem aproveitar para tirar o máximo deste serviço de vídeos, mesmo no smartphone.