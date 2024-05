Data de Lançamento anunciada para Tennis Manager 2024

Foi recentemente anunciada a data de lançamento para Tennis Manager 2024. Tal como o nome indica, trata-se de um jogo de simulação de gestão dedicado ao ténis. Venham ver mais...

Tal como o nome indica, Tennis Manager 2024 é um jogo de simulação e estratégia que simula uma equipa de Ténis profissional.

Os estúdios indie gauleses Rebound encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Tennis Manager 2024.

Com base no sucesso que a estreia da série obteve aquando do seu lançamento (no ano passado), Tennis Manager 2024 leva convida os jogadores a uma experiência mais completa e excitante, com novos patamares de realismo, dentro e fora da quadra.

O jogo apresenta uma dados com mais de 5.000 jogadores, desde juniores de apenas 14 anos de idade, até aos veteranos destas andanças como Djokovic e Swiatek. Conta ainda com quase 3.000 torneios reais dos circuitos júnior e sênior, oferecendo uma profundidade de jogo incomparável e uma tremenda capacidade de imersão no mundo do ténis.

Os jogadores assumirão o comando da sua própria academia de ténis, através da qual descobrirão e recrutarão futuras estrelas como Sinner, Rune, Alcaraz ou até mesmo jogadores desconhecidos mais jovens, e guiarão habilmente os seus atletas através de treinos e torneios até o auge vertiginoso do sucesso internacional.

Augustin Pluchet, CEO da Rebound, afirma: “Cada novo lançamento marca mais um passo significativo para a série Tennis Manager, uma franquia com a qual estamos comprometidos em fazer crescer. Os lançamentos anteriores superaram as nossas expectativas, tendo Tennis Manager se tornado no jogo de ténis com melhor classificação em mais de uma década, por isso estamos entusiasmados em poder desenvolver o jogo e oferecer aos fãs uma experiência de jogo enriquecida e aprimorada."

Tennis Manager 2024 será lançado a 23 de Maio de 2024 para PC e Mac, via Steam.