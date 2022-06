E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de diversos avanços na ciência, do lançamento do novo Surface Laptop Go 2 e da nova linha de auscultadores Razer, acompanhámos alguns eventos tenológicos, e muito mais.

O nosso corpo, mais concretamente os órgãos, são muito engenhosos, quando se trata de autorreparação. Nesse sentido, os cientistas têm estudado em pormenor as formas como o coração se repara após um ataque cardíaco (enfarte do miocárdio). Os cientistas esperam encontrar pistas que possam conduzir a melhores tratamentos para os problemas cardiovasculares.

Novas investigações revelaram que a resposta imunitária do corpo e do sistema linfático (parte do sistema imunitário) é crucial na forma como o coração se repara a si próprio após um ataque cardíaco.

A Altice Labs comemora hoje o seu sexto aniversário. Sob o lema “Bem-estar e saúde digital”, a comemoração deste ano contará com a apresentação de novos projetos de I&D, centrados na área das plataformas e aplicações digitais de suporte à saúde e ao bem-estar. No evento estão presentes a Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Alexandre Fonseca, Co-CEO do grupo Altice e a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Acompanhe em direto os principais momentos do evento.

Por se tratarem de ambientes inóspitos, é sempre surpreendente saber que outros planetas e satélites, como o nosso, albergam água ou formas de vida. Relativamente à Lua, especula-se, agora, que a água que foi por lá encontrada pode ter surgido a partir de vulcões.

Para a encontrar é necessário cavar suficientemente fundo.

A linha de computadores portáteis Surface Laptop Go é uma das mais acessíveis da Microsoft, lançada a 2020. Hoje a empresa lança uma nova versão deste computador com Windows 11 a partir de 679 €.

Venha conhecer mais pormenores do Surface Laptop Go 2.

Realiza-se hoje a terceira edição da Conferência Internacional de Cibersegurança, a qual irá reunir especialistas da área de Informática e da Cibersegurança, para discutir as estratégias de prevenção e a importância da coordenação internacional no combate ao crime informático. “

O Pplware é Media Partner. Acompanhem em direto a partir das 9h.

A transferência de dados está tendencialmente a tornar-se mais rápida, pelos avanços tecnológicos que conhecemos. Agora, o Japão estabeleceu um novo recorde de velocidade de fibra ótica.

Numa estreia impressionante, esta superou o 1 petabyte.

Não é por acaso que a Google é uma das mais importantes e inovadoras empresas do mundo inteiro. A empresa está constantemente à procura de novas formas para oferecer e envolver os utilizadores nas suas dinâmicas.

Desta forma, surge agora o projeto de código aberto Open Silicon da empresa que vai permitir que o utilizador consiga criar o seu próprio processador a partir da comodidade das suas casas.

A Razer é uma das marcas mais conhecidas e importantes no segmento gaming. Com um portfólio invejável de produtos, a marca norte-americana está constantemente a lançar para o mercado muitas novidades para manter os jogadores cada vez mais interessados nos seus equipamentos.

Neste sentido, a Razer lançou recentemente a sua nova linha de auscultadores gaming e lifestyle Barracuda e Barracuda Pro e ainda uma nova atualização dos modelos Barracuda X. Venha então conhecer melhor as novidades.

Numa altura em que se fala em sustentabilidade ambiental como nunca se falou antes, a HP dá a conhecer novos produtos e intitula-os de os "mais sustentáveis de sempre".

Na lista de produtos encontrar-se novos Spectre, novidades no portfólio Envy, renovação na família Omen e Victus e novas propostas de impressão.

Esta não é, provavelmente, uma questão sobre a qual já se tenha debatido, uma vez que parece apenas um processo natural. No entanto, saiba que, independentemente da sua idade, o seu fígado parou de envelhecer nos três anos.

Afinal, todos temos, efetivamente, uma criança interior.

Nos últimos anos as criptomoedas ganharam bastante popularidade, levando uma significativa parte dos utilizadores em todo o mundo a ficarem interessados neste mercado e a começar a investir e minerar as moedas digitais.

Mas este é um mercado onde a regulamentação é escassa, o que tem espoletado uma maior ação por parte dos governos. Desta forma, de acordo com as mais recentes informações, Nova Iorque aprovou agora uma lei que limita a mineração da criptomoeda Bitcoin.

Mais uma vez, a tecnologia aliou-se à medicina e juntas devolveram uma orelha a uma mulher de 20 anos. Pela primeira vez, o elemento foi impresso em 3D e transplantado com sucesso.

Para isso, foram utilizadas as células da própria paciente.

A TEKEVER é um grupo empresarial português criado em Portugal em 2001, em Lisboa, por ex-alunos do Instituto Superior Técnico, cuja actividade se centra no desenvolvimento de tecnologia, produtos e serviços nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação, Aeronáutica, Espaço, Defesa e Segurança.

Recentemente a Tekever revelou que está a produzir o primeiro radar de abertura sintética.