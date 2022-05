6º aniversário Altice Labs: Bem-estar e saúde digital

A Altice Labs comemora hoje o seu sexto aniversário. Sob o lema “Bem-estar e saúde digital”, a comemoração deste ano contará com a apresentação de novos projetos de I&D, centrados na área das plataformas e aplicações digitais de suporte à saúde e ao bem-estar. No evento estão presentes a Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal, Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Alexandre Fonseca, Co-CEO do grupo Altice e a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

A Altice Labs, hoje o centro de inovação, investigação e desenvolvimento do Grupo Altice, sucedeu à PT Inovação e herda uma história iniciada em 1950, assinalando o seu 6. º Aniversário com um track record de referência, na exportação de inovação tecnológica e no desenvolvimento económico do país.

O evento começou com a nova CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, que destacou toda a tecnologia produzida a partir do quartel-general da inovação, a Altice Labs, sob o comando de Alcino Lavrador. A atual CEO destacou ainda a forte aposta no 5G que possibilitará os mais diversos projetos e também a aposta prioritária no bem-estar e saúde digital

José Ribau Esteves destacou a inovação Made in Aveiro e refere que os projetos do PRR deviam ser mais abrangentes, à escala nacional, e o processo não devia estar "centralizado" em Lisboa.

Seguiu-se a atribuição do prémio Altice-Nova pela Vice-Reitora da Universidade Nova, Isabel Rocha. O prémio foi entregue a Rodrigo Martins, professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA). É um dos cinco proeminentes cientistas nomeados pela Comissão Europeia como membros do Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação

Na sua intervenção, o Diretor-Geral da Altice Labs, destacou a ousadia de fazer cada dia melhor, mesmo até com a limitação de recursos face a gigantes tecnológicas.

Alcino Lavrador destacou o facto da empresa apostar em patentes. A Altice Labs é a Instituição portuguesa com maior número de tecnologias inovadoras distinguidas pelo Innovation Radar da Comissão Europeia.

Na Altice Labs trabalham mais de 700 profissionais altamente qualificados na investigação e desenvolvimento de soluções avançadas de telecomunicações e sistemas de informação. Para além de Centro de Inovação do Grupo Altice, é também uma referência no mercado global com produtos e soluções utilizadas em 60 países, nos cinco continentes, beneficiando mais de 300 milhões de pessoas.

O Diretor-Geral da Altice Labs refere ainda que recentemente foi patenteada uma tecnologia inovadora na área das fibras óticas. O conetor eletro-ótico, do tamanho de um dedo, denominado em termos técnicos SFP – Small Factor Pluggable – é o ponto de onde sai a fibra ótica que depois é dividida 32, 64 ou 128 vezes chegando a casa das pessoas.

É um conversor de sinais elétricos em sinais óticos, uma vez que a fibra ótica utiliza luz para transmitir informação e é o meio de transmissão mais rápido que conhecemos, porque nada é mais rápido que a velocidade da luz - Podem saber mais aqui.

Alcino Lavrador referiu que, apesar de Portugal ter uma esperança média de vida até elevada, as pessoas não têm a melhor qualidade de vida. Daí a aposta da tecnológica em soluções de "Bem-estar e saúde digital".

Na "radiografia" de inovação da empresa, a Altice aposta em oito área distintas onde se destaca a saúde, as smartcities, 5G, inteligência artificial, realidade aumentada, etc.

No campo da saúde, foram apresentados vários projetos que permitem monitorizar a nossa saúde, com os resultados a poderem ser apresentados na TV. As soluções registão os dados monitorizados que posteriormente podem ser paartilhados com um médico.

Durante o evento foi também apresentada uma teleconsulta com a solução Medrifaf e o hospital de Aveiro.

