A Google está a comemorar um aniversário importante dentro do Google Maps. O Street View faz agora 15 anos e a gigante das pesquisas tem preparado muitas novidades, para mostrar aos utilizadores as vantagens deste serviço.

Claro que nem todas as novidades são de imediato visíveis e têm sido descobertas de forma gradual. A mais recente é uma surpresa e está a escondida nas versões móveis, com uma mudança simples, mas de impacto visual.

Quem se habituou a usar o Google Maps sabe bem do valor que este serviço de mapas tem. Ao longo dos anos foram muitas as melhorias e as novidades do Google Maps, em especial associadas ao Street View e à captura de imagens com os carros da marca.

É precisamente estes carros que estão agora disponíveis para todos. Ainda não é um acesso no mundo real, mas sim uma novidade no mundo virtual, onde os carros da Google do Street View estão acessíveis.

Na prática, estes carros do Google Maps podem passar a ser usados para representar a viatura do utilizador e assim dar uma imagem completamente nova e alternativa. Este está acessível numa pesquisa, bastando carregar na seta associada à viatura.

De imediato será mostrada uma notificação a revelar os 15 anos do Street View e dos esforços da Google para mapear o mundo com imagens reais. É uma pequena mudança, mas certamente irá alegrar os utilizadores deste serviço de mapas.

O detalhe a atenção da Google a esta sua novidade são muito interessantes, com o carro a ter todos os pormenores. Estes incluem a câmara de captura de imagens no topo e toda a pintura que facilmente lhe reconhecemos.

Esta novidade está já disponível de forma global, não tendo a Google revelado por quanto tempo poderá ser usada. Ativem esta pequena surpresa e vejam como é viajar num carro do Street View, a recolher imagens do mundo real.