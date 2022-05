FIAT deixará os motores de combustão já em julho, em alguns mercados

No geral, as fabricantes estão a caminhar a passos largos para a eletrificação da sua oferta. Inicialmente, a FIAT havia anunciado 2030 como o horizonte temporal para esse passo. No entanto, em alguns mercados, esse será dado já no próximo mês de julho.

Isto significa que alguns mercados deixarão de poder comprar modelos com motor de combustão.

O horizonte temporal para a concretização do processo de eletrificação da oferta da FIAT foi apontado para 2030, ano em que a marca deixará de vender modelos com motores de combustão, apostando em modelos híbridos e 100% elétricos.

No entanto, alguns mercados verão esta mudança mais cedo, uma vez que países como o Reino Unido deixarão de poder comprar modelos da FIAT com motores de combustão já em julho deste ano. Ou seja, a FIAT deixará de aceitar novas encomendas de modelos a gasóleo ou gasolina já a partir do dia 1 de julho, em alguns dos seus mercados.

FIAT tem conquistado adeptos

Esta antecipação significa que a FIAT vai eliminar, de uma só vez, 40% da sua oferta – sendo essa percentagem aquela que não é eletrificada. A marca tomou esta decisão devido à falta de componentes, à dinâmica do mercado que tem visto a procura a aumentar exponencialmente, e à forte aceitação do novo 500 elétrico.

Aliás, essa aposta da FIAT é o carro mais vendido em 11 países e o segundo carro puramente elétrico mais vendido em qualquer segmento na Europa, ficando apenas atrás da Tesla.

Se na Alemanha o modelo elétrico da FIAT é o segundo mais vendido, em Itália e em França aquele ocupa o primeiro lugar do pódio. Com o sucesso que regista na Europa, chegou agora ao Brasil e ao Japão.

De acordo com a própria marca, a FIAT conheceu, no ano passado, um aumento de 88,3% de registos de veículos elétricos a bateria, e 43% de híbridos convencionais.

O caminho está, aos poucos, a ser traçado no sentido da eletrificação. De tal forma que os primeiros passos foram antecipados para julho deste ano.

