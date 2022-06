Microsoft anuncia novo Surface Laptop Go 2, um dos seus mais acessíveis portáteis

A linha de computadores portáteis Surface Laptop Go é uma das mais acessíveis da Microsoft, lançada a 2020. Hoje a empresa lança uma nova versão deste computador com Windows 11 a partir de 649 €.

Venha conhecer mais pormenores do Surface Laptop Go 2.

O novo Surface Laptop Go 2

O Microsoft Surface Laptop Go 2 é o mais recente computador portátil da empresa de Redmond. Falamos de um dispositivo que oferece o design e características que o identificam na linha de produtos Surface e que se assume como um produto ideal para quem procura do portátil para levar nas férias ou de um dispositivo já para o próximo ano letivo. É também uma solução muito interessante para trabalhar em software comum de produtividade.

O Surface Laptop Go 2 tem um formato elegante e leve com apenas 1.125 kg. O seu processador é um Quad-core 11th Gen Intel Core i5, tem ecrã táctil PixelSense de 3:2 com 12,4 polegadas, funcionalidade Instant On, trackpad de precisão e Windows Hello através do leitor de impressões digitais integrado no botão de ligar/desligar.

A fabricante garante que a bateria dará para todo o dia, sendo que ainda dispõe de carregamento rápido, duas características essenciais para quem necessita de autonomia no momento de sair de casa.

A câmara HD foi melhorada face à versão anterior e conta com microfones de estúdio duplos que permitem aos utilizadores terem a melhor qualidade de imagem e som para a realização de videochamadas.

Especificações Gerais

Dimensões 278.2mm x 206.2mm x 15.7mm (10,95” × 8,12” × 0,62”) Ecrã Ecrã: Ecrã PixelSense™ de 12,4” Resolução: 1536 x 1024 (148 PPP) Proporção: 3:2 Toque: Multitoque de 10 pontos Brilho máximo: 330 nits Memória 4 GB ou 8 GB de RAM LPDDR4x Processador Processador Quad Core Intel® Core™ i5-1135G7 de 11.ª Geração Segurança TPM de Firmware Proteção de nível empresarial com início de sessão do Windows Hello Início de sessão One Touch com Botão para Ligar/Desligar com Leitor de Impressões Digitais (excluindo o modelo i5/4/128) Software Windows 11 Home Microsoft 365 Apps pré-instalado Teste gratuito por um mês Microsoft 365 Family Apps pré-instaladas da Xbox Assinatura mensal Xbox Game Pass Ultimate Sensores Sensor de luz ambiente Conteúdo da embalagem Surface Laptop Go 2 Fonte de Alimentação de 39 W Guia de Introdução Documentação de segurança e garantia Peso 1.127 g Armazenamento Opções de SSD amovível: 128 GB, 256 GB Duração da bateria Até 13,5 horas de utilização normal do dispositivo Placa gráfica Intel® Iris® Xe Graphics Ligações 1 x portas USB-C® 1 x porta USB-A Entrada de 3,5 mm para auscultadores 1 x porta Surface Connect Câmaras, vídeo e áudio Câmara HD 720p f2.0 (frontal) Dois Microfones de Estúdio de campo distante Altifalantes Omnisonic com Dolby® Audio™ Premium Rede sem fios Wi-Fi 6: compatível com 802.11ax Tecnologia Bluetooth® Wireless 5.1 Exterior Parte superior: Alumínio Base: Sistema de resina composta de policarbonato com fibra de vidro e 30% de conteúdos reciclados pós-consumidor Cores: Platina Garantia Garantia de hardware limitada de 1 ano Esquema do teclado Ativação: Teclas móveis Esquema: QWERTY, fila completa de teclas de função (F1 – F12) Tecla Windows e botões dedicados para controlos de multimédia, luminosidade do ecrã Capacidade da bateria Capacidade Nominal da Bateria (WH): 41.0 Capacidade Mín. da Bateria (WH): 40.0

A sustentabilidade e segurança

Além do SSD, os componentes substituíveis pela Microsoft ou por um fornecedor de serviços autorizado incluem agora a capa C (Keyset e Trackpad), a capa AB (Display) e bateria, o cabo Surflink que permite estender a utilização do dispositivo.

O Surface Laptop Go 2 é o primeiro PC com núcleo de segurança baseado em Intel da gama Surface. Com a inovação do chip à cloud, os utilizadores poderão aproveitar novos níveis de segurança em casa ou no trabalho, fazendo dele uma opção válida para qualquer empresa.

O novo dispositivo já está disponível em pré-venda, com preços a partir dos 649€.