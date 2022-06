Estudo: Millennials bloqueiam familiares no Facebook devido a opiniões políticas

Embora sejam um espaço de partilha, quer de momentos e conquistas, quer de opiniões, por exemplo, nem todos os utilizadores pretendem lidar com perspetivas alheias, muito menos com aquelas que não vão ao encontro daquilo em que acreditam. Neste sentido, um novo estudo descobriu que a geração dos Millennials é bastante pragmática nesse sentido.

Aparentemente, os utilizadores jovens/adultos não têm qualquer problema em bloquear familiares que não partilhem das suas opiniões.

Um novo inquérito realizado pelo time2play descobriu que 78,3% dos Millennials (pessoas nascidas entre 1981 - 1996, com idades compreendidas entre os 26 - 41) bloqueou um membro da família no Facebook, devido a questões de política. De outro modo, um em cada quatro bloqueou um familiar na rede social por desacordo sobre posições políticas.

O inquérito foi realizado a 2.040 residentes dos Estados Unidos da América que utilizam tanto o Facebook como o Instagram.

Na opinião do investigador Ben Treanor, “a geração mais jovem não parece interessada em ouvir quaisquer opiniões diferentes das suas próprias”. Portanto, se não concordarem a 100% com a sua postura relativamente aos assuntos, bloqueiam.

De acordo com o New York Post, quase metade dos inquiridos (46,4%) disse ter bloqueado um membro da família que publicou “coisas odiosas, tóxicas ou problemáticas”. Além disso, cerca de 44% disse ter bloqueado um familiar por partilhar “notícias falsas”, e cerca de 41% revelou ter familiares bloqueados por “publicaram demasiado conteúdo político”.

Além das publicações e desacordos relativamente a questões de política, cerca de 14% dos inquiridos também bloqueou familiares por publicarem “demasiado conteúdo religioso”.

Os bloqueios no Facebook não ficam sozinhos e, a par deles, 62,1% dos inquiridos revelou ter bloqueado pelo menos um familiar no Instagram, de modo a ocultar aquilo que partilha da sua vida pessoal – e não para evitar ver aquilo que o membro da família partilha, como acontece, em grande parte dos casos, no Facebook.

