GameMarket.pt, o marketplace português para fãs de gaming

O mercado de consolas e videojogos tem vindo a agarrar fãs desde os anos 70 e com isso muito material vai ficando esquecido nas gavetas, vai perdendo o interesse de uns utilizadores, mas ganhando o interesse de outros.

Assim nasceu o GameMarket.pt, um website de classificados e marketplace dedicado aos artigos de gaming (novos e usados). Tanto particulares como empresas podem anunciar jogos, consolas, eventos, serviços, entre outros.

Se atualmente o acesso às consolas e videojogos está facilitado e é possível até comprar jogos sem sair do sofá, antes da passagem de século não era bem assim. Tudo tinha maior importância dada a maior dificuldade de acesso, os exclusivos tinham mais valor e cada jogo era "espremido" até mais não.

Atualmente, o mercado retrogaming e dos usados gaming em geral continua a ter interesse por utilizadores específicos, que por vezes sentem dificuldade em encontrar o que procuram, ou mesmo em encontrar o local apropriado para vender algo que para eles já é dispensável.

Como nasce o GameMarket.pt

O GameMarket.pt é um projeto 100% português que nasceu em abril de 2022 com o propósito de ser o principal site de classificados e marketplace em Portugal.

É um projeto da autoria de Nuno Matos, Engenheiro de Sistemas e Informática e com várias formações em Marketing e Empreendedorismo, e o GameMarket.pt nasceu da junção da sua vasta experiência em Marketing adquirida no desenvolvimento de várias plataformas online de referência, tanto nacionais como internacionais, com a sua paixão pelo gaming.

O GameMarket.pt é um website totalmente dedicado aos artigos de gaming, tanto novos como usados, incluindo jogos, consolas atuais e retro, PC gaming e hardware, acessórios, merchandising, colecionáveis, entre outros. Além disso, prevê também fazer a mediação de serviços relacionados com gaming e até listar e promover eventos desta área.

Atualmente, já conta com mais de 2600 anúncios.

Como funciona

No GameMarket.pt podem ser publicados todo o tipo de anúncios de consolas, jogos e artigos relacionados para as diversas plataformas recentes e de retrogaming e para todo o tipo de utilizadores, desde os jogadores ocasionais, passando pelos jogadores profissionais e até aos colecionadores de jogos, consolas e artigos de coleção.

Os produtos estão listados nas respetivas categorias, onde se pode encontrar categorias como Nintendo, PlayStation, XBOX, ATARI, SEGA, PC Gaming, Mobile Gaming, Online Gaming, ou outros. Também são listados outro tipo de jogos, como por exemplo Jogos de Tabuleiro, Cartas, incluindo também os eventos e serviços.

É simples criar um anúncio

Após o registo, a funcionalidade de criar um anúncio permite escolher entre 8 possibilidades, que não envolvem necessariamente um negócio. Os utilizadores podem até registar anúncios do tipo "Compro", um anúncio invertido que é registado por interessados em comprar algo específico, que serão depois contactados por vendedores que tenham esse artigo para venda.

O resto é simples e intuitivo, bastando escolher e preencher de acordo com o pretendido.

Um serviço totalmente gratuito

A visualização e registo de artigos de gaming usados no GameMarket.pt é gratuita, que poderá ser utilizado tanto por particulares como por empresas/lojas de gaming e de artigos relacionados.

Já no caso das empresas, será necessário ativar a sua conta através do pagamento de uma taxa de ativação, e depois podem fazer o upgrade para uma conta Premium para registarem também artigos de gaming novos. O registo de usados é totalmente grátis para particulares e empresas com contas ativas, que podem testar o website gratuitamente até ao final do ano, ao abrigo de uma campanha de lançamento que foi, entretanto, alargada até ao final de junho.

