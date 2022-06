Nova linha de portáteis e impressoras HP é a mais sustentável de sempre

Numa altura em que se fala em sustentabilidade ambiental como nunca se falou antes, a HP dá a conhecer novos produtos e intitula-os de os "mais sustentáveis de sempre".

Na lista de produtos encontrar-se novos Spectre, novidades no portfólio Envy, renovação na família Omen e Victus e novas propostas de impressão.

A HP apresentou recentemente novidades nas suas linhas de gaming, portáteis, acessórios e soluções de impressão para casa e pequenos escritórios.

Com a apresentação do portefólio para o segundo semestre de 2022, a marca revelou as suas apostas nas linhas Spectre e Envy, para os consumidores que procuram soluções mais poderosas. Os novos Victus e Omen são propostas renovadas para gamers e há ainda uma renovação das linhas de impressão para consumidores domésticos e pequenos escritórios.

Todos os produtos apresentados seguem as linhas que norteiam a política de sustentabilidade ambiental da HP, nomeadamente com a utilização de materiais reciclados nos equipamentos e nas embalagens, entre outros argumentos.

O novo HP Spectre e linha Envy

A HP apresentou os seus mais recentes portáteis HP Spectre e HP Envy, construídos a pensar em todos aqueles que trabalham e necessitam de flexibilidade necessária para criar e viver sem problemas no mundo híbrido atual.

O HP Spectre x360 é o primeiro convertível do mundo de 13,5 polegadas com uma câmara inteligente IR de 5 MP para a melhor experiência de videochamada. Além disso, a marca revela as novidades da linha Envy, com o convertível ultraportátil Envy X360 de 13,3 polegadas, que permite dar largas à criatividade em qualquer lugar, com uma autonomia até 20,5 horas.

Além disso, a HP dá a conhecer o Envy x360, um convertível de 15,6 polegadas, disponível com processadores Intel ou AMD e os potentes HP Envy de 16 polegadas e HP Envy de 17,3 polegadas.

Estas novas máquinas apresentam argumentos ímpares de sustentabilidade e respeito ambiental. A utilização de plásticos com destino aos oceanos e/ou de alumínio reciclado em partes dos seus chassis permitem reduzir a pegada ambiental no processo de fabrico. A embalagem e as proteções de espuma que podemos encontrar dentro da mesma também são concebidas com materiais 100% reciclados.

As novas propostas Gaming Omen e Victus

A HP revela o seu mais recente hardware e software criados para jogadores, com o computador portátil OMEN 16, o portátil Victus 15 mais acessível e uma variedade de atualizações do OMEN Gaming Hub.

No caso das linhas OMEN e Victus a sustentabilidade foi uma preocupação basilar. O Victus 15, por exemplo, apresenta um design icónico concebido com a utilização de plásticos reciclados que teriam como destino os oceanos. Falamos de um design sustentável que utiliza plástico reciclado na tampa, na área das colunas e nas teclas, assim como na embalagem. Além disso, a HP utilizou tintas à base de água, que apresentam uma pegada ambiental muito inferior às tradicionais tintas com material solvente.

Estes argumentos estendem-se ao OMEN 16, que conta ainda com uma construção com alumínio reciclado que permite um form fator mais reduzido com a mesma durabilidade, com acabamentos premium e que garante uma significativa redução nas emissões de CO2 no processo de produção desta máquina.

O segmento das impressoras HP

São várias as propostas para utilização doméstica e pequenos escritórios que a empresa vai disponibilizar em 2022, a começar pela disponibilização dos planos Instant Ink para a gama laser, nomeadamente com a sua introdução na série LaserJet 100.

A impressora HP LaserJet M110we e a multifunções HP LaserJet M140we proporcionam, segundo indica a HP, uma impressão de alta qualidade a um valor excelente. Com capacidades de impressão, cópia e digitalização, estes equipamentos são perfeitos para qualquer tarefa.

Com a tecnologia chip original da HP, pode ter a certeza de que o seu toner funcionará perfeitamente com o seu equipamento. Ambos os modelos são enriquecidos com a utilização da HP Smart App para controlar todas as tarefas a partir do seu smartphone. Além disso, pode contar com qualquer uma destas máquinas para recorrer à HP+.

A LaserJet M140we e a LaserJet M110we podem ser adquiridas por 179,99€ e 139,99€, respetivamente.

As multifunções HP Envy Inspire 7921e e 7221e são equipamentos de jato de tinta versáteis e de fácil utilização, perfeitos para qualquer escritório em casa.

Com conectividade Wi-Fi, basta ligá-los ao seu computador ou dispositivo móvel e começar a imprimir. Ambos os modelos são compatíveis com o HP Instant Ink e com a solução HP+. Oferecem ainda capacidade de digitalização e reforçam o compromisso com a sustentabilidade assumido pela HP - contam com uma construção com mais de 30% do seu peso em materiais reciclados.

Estes modelos podem ser adquiridos por 184,99€ e 154,99€.

A tecnologia Premium Smart Tank leva a produtividade a outro nível com o seu painel de toque mágico e iluminação inteligente para uma experiência de impressão premium. O painel táctil foi concebido com um tamanho de 3 polegadas para uma experiência intuitiva que é fácil de gerir.

A HP inclui até 3 anos de tinta na embalagem destes equipamentos, que são concebidos com plástico reciclado em mais de 25% do seu chassis. Além disso, a cabeça de impressão contém 75% de plástico reciclado que teria como destino os oceanos, transformando as Smart Tank em modelos realmente amigos do ambiente.

Dependendo do modelo, os equipamentos HP Smart Tank estão disponíveis a partir de 329,99€.

Os acessórios e periféricos

O Rato sem fios HP 930 Creator da HP destina-se a quem procura produtividade e design. É personalizável com 6 botões customizáveis, permite a ligação a 3 dispositivos e a múltiplos sistemas operativos e apresenta uma autonomia até 12 semanas. Tem um PVP de 99,99€.

O Teclado sem fios HP 970 é o mais personalizável da HP para garantir a melhor experiência de utilização. Apresenta mais de 20 teclas customizáveis, liga-se a até 3 dispositivos, tem retro-iluminação automática, até 6 meses de autonomia e é sustentável, com 20% de plástico reciclado. Tem um PVP de 149,99€.

A Webcam HP 950 4K é ideal para o novo modelo de trabalho híbrido. Faz streams em 1080p ou 4k com uma câmara com uma amplitude de 103º, tem ajuste automático da imagem e recentra automaticamente o utilizador quando este se move. O PVP é de 179,99€.

Os Monitores HP M24 e M27 são concebidos para as conferências virtuais. Incluem uma webcam de 5MP, microfones com cancelamento de ruído, um cabo USB-C para transmitir imagem e carregar o portátil e são fabricados com materiais sustentáveis. O PVP é de 309€ para o modelo de 24” e de 339€ para o de 27”.

O Monitor de Gaming OMEN 27c foi criado a pensar no universo gamer. Tem um ecrã curvo HDR de 27”, com uma taxa de atualização de 240 Hz e 1 ms de tempo de resposta. A resolução é Quad HP e é compatível com consolas. Tem um PVP de 529€.