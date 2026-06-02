Skoda criou uma campainha que consegue vencer o cancelamento de ruído

Os auscultadores com cancelamento ativo de ruído tornaram-se um acessório comum nas cidades. O problema é que esta tecnologia, criada para eliminar sons indesejados, pode também impedir que peões ouçam sinais importantes à sua volta. Foi precisamente para responder a esse desafio que a Skoda apresentou a nova DuoBell.

Atenção, não é uma campaínha qualquer. Este novo gadget para bicicletas foi concebido para ser ouvido mesmo por quem utiliza auscultadores com tecnologia ANC (Active Noise Cancellation).

Uma solução mecânica para um problema digital

A DuoBell não recorre a eletrónica, baterias ou conectividade inteligente. A inovação está totalmente na engenharia acústica da campainha.

A marca trabalhou com investigadores e especialistas em acústica da Universidade de Salford, no Reino Unido, para identificar frequências sonoras que escapam aos algoritmos de cancelamento de ruído presentes nos auscultadores modernos.

Os testes revelaram uma espécie de “janela de segurança” entre os 750 Hz e os 780 Hz, uma gama de frequências que muitos sistemas ANC não conseguem eliminar de forma eficaz.

A partir desta descoberta, a Škoda desenvolveu uma campainha capaz de produzir sons precisamente dentro dessa faixa, aumentando significativamente a probabilidade de serem ouvidos por peões distraídos ou isolados pelo cancelamento de ruído.

O segredo está em dois sons diferentes

O nome DuoBell não surgiu por acaso. Além da frequência principal que consegue atravessar as barreiras criadas pelo ANC, a campainha inclui um segundo ressoador afinado para frequências mais elevadas.

O resultado é uma combinação de sons que continua a parecer uma campainha tradicional, mas que se torna mais eficaz em ambientes urbanos movimentados.

Outro detalhe importante é o mecanismo de impacto. Em vez de emitir um toque previsível e constante, a DuoBell gera batidas rápidas e irregulares.

Esta irregularidade dificulta o trabalho dos algoritmos dos auscultadores, que precisam de prever o som para o conseguirem cancelar.

Testes mostraram ganhos significativos na segurança

Os ensaios realizados nas ruas de Londres mostraram resultados bastante expressivos.

Segundo os dados divulgados, os peões que utilizavam auscultadores com cancelamento de ruído conseguiram detetar a aproximação de ciclistas até cinco segundos mais cedo do que com uma campainha convencional.

Em termos de distância, isso representa cerca de mais 22 metros para reagir e evitar uma possível colisão.

A tecnologia foi também testada por estafetas da Deliveroo, que circularam em ambiente urbano real. Muitos dos participantes demonstraram interesse em continuar a utilizar o sistema após os testes.

Um problema cada vez mais comum nas cidades

A Škoda explica que o crescimento da utilização de auscultadores com ANC está a criar novos desafios para a mobilidade urbana.

Em cidades como Londres, onde existem cerca de 1,5 milhões de deslocações diárias em bicicleta, a presença de peões completamente isolados do ruído ambiente tornou-se uma preocupação crescente.

Dados citados pela marca apontam mesmo para um aumento de 24% nas colisões entre ciclistas e peões associado ao uso deste tipo de tecnologia.

Ainda não está à venda

Para já, a DuoBell continua a ser um projeto experimental. A Škoda não revelou qualquer data de comercialização nem preços.

Contudo, a empresa decidiu disponibilizar publicamente a investigação e os resultados obtidos, numa tentativa de incentivar a adoção desta solução pela indústria e melhorar a segurança nas cidades.

A iniciativa também reforça a ligação histórica da Škoda ao mundo das bicicletas.

Antes de produzir automóveis, a empresa checa nasceu em 1895 precisamente como fabricante de bicicletas, uma herança que continua a influenciar vários dos seus projetos ligados à mobilidade.