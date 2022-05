O coração humano pode reparar-se a si mesmo e já se sabem quais as células que são cruciais

O nosso corpo, mais concretamente os órgãos, são muito engenhosos, quando se trata de autorreparação. Nesse sentido, os cientistas têm estudado em pormenor as formas como o coração se repara após um ataque cardíaco (enfarte do miocárdio). Os cientistas esperam encontrar pistas que possam conduzir a melhores tratamentos para os problemas cardiovasculares.

Novas investigações revelaram que a resposta imunitária do corpo e do sistema linfático (parte do sistema imunitário) é crucial na forma como o coração se repara a si próprio após um ataque cardíaco.

O nosso coração tem poderes para se autorreparar?

A chave para o estudo foi a descoberta do papel desempenhado pelos macrófagos, células especializadas que podem destruir bactérias ou iniciar respostas inflamatórias úteis. Como os primeiros a reagir numa cena após um ataque cardíaco, estes macrófagos produzem um tipo particular de proteína chamada VEGFC, relatam os investigadores.

Descobrimos que os macrófagos, ou células imunitárias que se precipitam para o coração após um ataque cardíaco para "comer" tecido danificado ou morto, também induzem o fator de crescimento endotelial vascular C (VEGFC) que desencadeia a formação de novos vasos linfáticos e promove a cura.

Explicou o patologista Edward Thorp da Northwestern University em Illinois.

Os investigadores descrevem-no como um cenário Jekyll e Hyde: macrófagos 'bons' que produzem VEGFC e macrófagos 'maus' que não produzem qualquer VEGFC, mas que causam uma resposta pró-inflamatória que pode causar mais danos ao coração e tecidos circundantes.

Para que o coração se repare completamente, as células moribundas precisam de ser removidas - um processo conhecido como eferocitose em que os macrófagos desempenham um papel importante. Ao estudar este processo em células no laboratório e em ratos, a equipa identificou a forma como o tipo certo de macrófagos produtores de VEGFC fez um trabalho de reparação adequado.

O que a investigação futura poderia procurar em seguida é como aumentar o número de macrófagos úteis no coração e reduzir o número de - ou mesmo eliminar - macrófagos prejudiciais, aumentando as hipóteses de uma recuperação saudável.

O nosso desafio agora é encontrar uma forma de administrar VEGFC ou persuadir estes macrófagos para induzir mais VEGFC, a fim de acelerar o processo de reparação do coração.

Disse Thorp.

26 milhões de pessoas vivem atualmente com Insuficiência Cardíaca

Quando as pessoas são atingidas por um ataque cardíaco, ficam em alto risco de insuficiência cardíaca, onde o coração fica incapaz de continuar a bombear sangue pelo corpo. Este risco pode ser reduzido com medicamentos modernos como os beta-bloqueadores, mas ainda lá está.

Enquanto os cientistas continuam a melhorar a nossa compreensão de como as doenças cardiovasculares são causadas e como podemos diagnosticar melhor e mais cedo o risco de problemas cardíacos, a insuficiência cardíaca continua a matar centenas de milhares de pessoas por ano. Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a insuficiência cardíaca (IC) é um problema crescente de saúde pública. Cerca de 26 milhões de indivíduos em todo o mundo vivem atualmente com IC.

Outros estudos como este irão lançar mais luz sobre os processos biológicos que ocorrem em resposta a um ataque cardíaco - particularmente a forma como o processo de eferocitose é utilizado para desencadear a proteína VEGFC necessária para a reparação muscular do coração.