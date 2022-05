Combustíveis: Está a pagar muito? ERSE lança tabela de referência

Como temos vindo a acompanhar, o preço dos combustíveis tem tido uma oscilação enorme desde que começou a guerra entra a Rússia e a Ucrânia. Os preços estão num sobe e desce a cada semana e os portugueses nem sempre sabem muito bem se o valor a pagar está ajustado.

Para esclarecer os condutores, a ERSE lançou uma tabela de referência com valores dos combustíveis.

Combustíveis: ERSE lança relatório para esta semana

Todas as segundas-feiras, vai ser divulgado, no site da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o "preço eficiente" de cada combustível. Segundo a ERSE, o "preço eficiente" é um preço médio semanal determinado pela entidade e determinado pela soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos.

Hoje a ERSE lançou o Relatório Semanal de Supervisão dos Preços de Venda ao Público para a semana de 30-maio-2022 a 05-junho-2022.

De referir também que o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou recentemente que pretende ter, a partir desta quarta-feira, dia 1 de junho, a nova ferramenta que permitirá a fixação dos preços máximos dos combustíveis, caso se entenda que é necessário.

ERSE