Já pensou em como soaria a sua voz em Marte? A NASA mostra-lhe!

A NASA desenvolveu uma forma de trazer um pouco de Marte até à Terra e de oferecer sensações aos entusiastas que dificilmente terão oportunidade de visitar o planeta vermelho. Experimente e ouça como soaria a sua voz em Marte.

Só precisa de gravar um áudio e esperar que a magia aconteça.

Pela mão dos astronautas e dos satélites, chegam-nos frequentemente imagens e sons do espaço. Embora seja por si só impressionante, dificilmente teremos a oportunidade de ver e ouvir em pessoa o que por lá se passa. Com isto em mente, a NASA arranjou forma de trazer um bocadinho de Marte até nós.

A agência espacial americana lançou um website onde é possível ouvir a voz dos utilizadores caso esses estivessem em Marte. O website baseia-se nos dados que o rover Perseverance da NASA recolheu durante a sua estadia.

Ouça a sua voz como se estivesse em Marte

Conforme vimos aqui, os dados de um estudo sobre a velocidade do som em Marte foram apresentados na 53.ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária pelo cientista planetário Baptiste Chide do Laboratório Nacional de Los Alamos. A investigação concluiu que seria complicado estabelecer uma conversa no planeta vermelho, uma vez que as frequências altas chegar-nos-iam antes das frequências baixas.

Para que as pessoas possam entender esta questão e saber como soaria a sua voz em Marte, os autores da investigação desenvolveram um website onde é possível realizar a experiência. Além da nossa voz, também é possível ouvir outros sons, como um helicóptero a voar em Marte e vento.

Para ouvir a sua voz em ambiente marciano, basta aceder aqui e pressionar o microfone enquanto fala (durante 10 segundos, no máximo). Caso queira guardar o áudio gerado, pode fazê-lo. Caso contrário, se abandonar a página, perderá a gravação.

Segundo um comunicado de imprensa, a obtenção dos dados foi um tanto complicada para os investigadores. Isto, porque, além de ser um planeta ventoso, Marte é também muito silencioso. Ainda assim, poderá achar que é uma experiência engraçada e, por isso, desafiamos que tente e partilhe connosco o que achou!

Leia também: