Rover da NASA em Marte, o Perseverance, tem uma pedra na roda há semanas. E agora?

Marte não fica ali ao virar da esquina e tudo o que lá acontece tem uma reação praticamente diminuta daqui da Terra. Como tal, apesar de parecer fácil, o rover Perseverance da NASA, cuja missão é encontrar evidências para descobrir se já houve vida em Marte, tem uma pedra na roda e não se sabe como lá foi parar.

Estamos a falar numa pequena pedra que se alojou numa das seis rodas do veículo de exploração espacial da agência norte-americana avaliado em 2.000 milhões de euros.

Veículo da NASA tem uma pedra de Marte numa roda

Sim, é caso para dizer que o rover marciano tem "uma pedra no sapato". A rocha intrusa foi descoberta no passado dia 25 de fevereiro graças a uma fotografia captada por uma das câmaras de deteção de perigos da Perseverance, conhecidas como Hazcams.

No entanto, acredita-se que esteja na roda desde o início de fevereiro.

Como a pedra lá foi parar, é ainda uma incógnita. E certamente não será pelas grandes viagens que este rover tenha feito no solo marciano. Isto porque desde o pouso em Marte, o Perseverance viajou pouco mais de três quilómetros sobre a Cratera Jezero, onde recolheu várias amostras de solo marciano.

A pista mais credível para o sucedido é que uma dessas rochas que deveria ter sido recolhida, tenha caído dentro da roda.

Conforme refere a NASA, numa última imagem captada pela câmara Hazcams, a pedra ainda continua presa na roda dianteira do rover. No entanto, isso não impediu o Perseverance de voltar para onde desembarcou inicialmente para continuar a recolher amostras de solo.

Para já, este incidente não parece representar um problema para a missão da NASA em Marte. A agência norte-americana não revelou se tomará alguma medida para se livrar da rocha – se isso for possível – ou simplesmente o rover continuará com as suas tarefas enquanto o incidente não representar um perigo real para a missão.

As rodas do Perseverance foram inspiradas nas rodas do Curiosity

O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA usou toda a sua experiência no desenvolvimento das rodas do Curiosity, o rover lançado em 2011, para projetar as rodas do Perseverance, cada uma com 52,6 centímetros de diâmetro.

As rodas são feitas de alumínio e possuem raios de titânio. Eles também apresentam um novo piso. Assim, em vez do piso de 24 padrões do Curiosity, agora 48 tiras suavemente curvadas e a roda foi reforçada, é mais grossa. Isto vem da experiência obtida com as rodas do rover Curiosity, que partiram em vários locais.

A missão Perseverance faz parte de um programa maior da NASA, do qual o programa Artemis faz parte, que inclui missões à Lua como forma de se preparar para a futura exploração humana de Marte.