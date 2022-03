Placas gráficas topo de gama Intel Arc Alchemist podem chegar entre maio e junho

A Intel é uma empresa que dispensa apresentações, sendo que a maioria dos utilizadores a conhece especialmente pelos seus processadores, os quais se encontram num vasto número de máquinas.

No entanto, a marca de Pat Gelsinger está agora também a apostar no segmento das placas gráficas. E de acordo com as mais recentes informações, os modelos topo de gama Intel Arc Alchemist podem chegar já durante os meses de maio ou junho.

GPUs Intel Arc Alchemist topo de gama chegam entre maio e junho

Novos dados indicam agora que as novas placas gráficas topo de gama Intel Arc Alchemist serão lançadas entre a 18ª e 22ª semana deste ano. Assim, podemos então esperar que estes equipamentos gráficos possam chegar entre o início do mês de maio e o início do mês de junho.

Além disso, tal como alguns canais destacaram, entre os dias 24 e 27 de maio, acontecerá o evento Computex. Como tal, talvez este seja o momento e local ideal para a fabricante dar este passo que todos esperamos.

Do que já se sabe, as Intel Arc Alchemist são baseadas no chip gráfico Intel DG2-512EU, o que significa que terão 512 Unidades de Execução o que se traduz em 4096 núcleos numa frequência de 2,10 GHz. As placas vêm ainda com 16 GB de memória GDDR6 e uma interface de memória de 256 bits. Recentemente foi ainda revelado que estas GPUs poderiam mesmo trazer suporte para até 5 monitores.

Alguns especialistas avançam que esta nova aposta da Intel poderá mesmo rivalizar com as placas gráficas topo de gama da Nvidia. Outras fontes avançam mesmo que as Arc Alchemist podem apresentar um desempenho semelhante à poderosa GeForce RTX 3080.

Por outro lado, também não nos podemos esquecer que a Nvidia já está a preparar a todo o gás o desenvolvimento das suas GPUs da próxima geração GeForce RTX 40. Como tal, resta aguardar para ver o que está a Intel a preparar e tentar perceber em que patamar as Arc Alchemist podem competir.