Novas imagens da placa gráfica Intel Arc Alchemist aparecem online

Já não é novidades para ninguém, especialmente para os utilizadores mais atentos às novidades do mundo hardware, que a Intel está focada no desenvolvimento das suas novas placas gráficas. Esta é uma nova aposta da gigante da Califórnia que, para além do mercado dos processadores, visa agora atacar a concorrência dos chips gráficos.

Desta forma, gradualmente vamos conhecendo mais pormenores dos novos equipamentos. E recentemente novas fotografia da GPU Intel Arc Alchemist foram divulgadas na Internet.

Reveladas novas imagens da GPU Intel Arc Alchemist

Recentemente foram divulgadas quatro novas imagens da placa gráfica Arc Alchemist da Intel. Três das imagens foram reveladas pelo VideoCardz e uma última através do servidor de Discord da Intel. De acordo com as informações, o modelo parece tratar-se da terceira versão de engenharia da GPU.

As imagens fotografadas parecem ter pelo menos 8 módulos de memória, o que leva a crer que se pode tratar de uma placa gráfica topo de gama com 16 GB de memória, ou uma com 12 GB. Tal como vemos pelas imagens, o chip conta com duas ventoinhas, cada uma com 9 hélices. Tem também três entradas para DisplayPort e uma para HDMI. A Intel Arc Alchemist contará com um conector de energia de 6 pinos e outro de 8 pinos.

Numa primeira análise visual, tem o aspeto semelhante a outras placas gráficas, contando ainda com um design interessante, com umas ondulações que acompanham o formato das ventoinhas, como se o próprio hardware estivesse a movimentar-se.

Uma alteração deste modelo agora revelado para outros já divulgados anteriormente, é o facto de este ser de cor preta, enquanto que os anteriores apresentavam uma cor prateada.

A imagem seguinte é então a quarta divulgada que surgiu no servidor Discord da Intel.

A GPU da Intel foi apresentada no mês de agosto de 2021 e irá então competir diretamente com as placas gráfica Nvidia GeForce e AMD Radeon. Espera-se que os primeiros modelos cheguem ao mercado ainda neste primeiro trimestre de 2022.