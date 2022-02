Saiba como pode dividir as despesas de um grupo no Revolut

O Revolut, lançado em 2015, apresenta-se como uma alternativa digital aos bancos com os quais estamos habituados a lidar. Além da facilidade que promove em fazer transferências, levantamentos e pagamentos no estrangeiro, o serviço permite uma panóplia de outras coisas muito interessantes.

Por exemplo, dentro do Revolut, é possível dividir as despesas com os seus amigos. Hoje, explicamos-lhe como.

O Revolut possui uma funcionalidade que poderá dar muito jeito àqueles que têm por hábito juntar-se com amigos ou familiares. De forma nativa, esta possibilita a divisão das despesas, sem que seja preciso fazer contas ou recorrer a uma outra aplicação.

Por exemplo, no caso de estar em viagem, esta poderá também ser uma excelente opção para garantir que os pagamentos e empréstimos entre amigos estão em dia.

Hoje, mostramos-lhe como pode, a partir da Revolut, dividir as despesas de um grupo de pessoas.

Como dividir despesas no Revolut?

Em primeiro lugar, obviamente, deverá possuir conta na aplicação. Se ainda não tiver uma, poderá criá-la seguindo os passos que lhe mostramos aqui. Depois, deverá selecionar o ícone disposto no centro da barra de tarefas no inferior da página inicial.

Uma vez em Transferir, deverá selecionar a opção Divida a conta.

Aí, deverá selecionar o ‘+’, no canto superior direito.

Depois, deverá colocar o valor da despesa e, para facilitar, a descrição. De seguida, Criar conta.

Deverá selecionar a(s) despesa(s) que pretende ver divididas e clicar em Continuar – 1 fatura.

E, depois, selecionar os contactos com quer dividir essa despesa. Poderá fazê-lo com um grupo já criado, ou selecionar outros contactos e Criar um grupo, ou Continuar sem criar um Grupo.

Se optar por criar um grupo, deverá personalizá-lo, com nome, descrição, propósito e imagem.

Depois de seguir todos estes passos, deverá Dividir com o grupo em partes iguais ou diferentes, definindo a quantia que cada membro deverá pagar. Além disso, mesmo sendo o utilizador que está a inserir a despesa, pode definir qual foi aquele que a pagou.

Poderá ainda optar por não criar um grupo e dividir a despesa com as pessoas que selecionou uma única vez.

Outra forma de dividir despesas

Caso já tenha um grupo formado, poderá aceder ao ícone disposto no lado direito da barra de tarefas no inferior da página inicial.

Depois, deverá aceder a Despesas em Grupo.

E selecionar o grupo com o qual pretende dividir a despesa. Para isso, precisa apenas de Adicionar conta e seguir os mesmos passos descritos acima.

Desta forma, poderá dividir as despesas e garantir, diretamente a partir do Revolut, que os membros do grupo da jantarada, por exemplo, liquidaram as suas contas.

