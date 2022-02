COVID-19: Poderá a câmara do smartphone dizer se está infetado?

Se procuramos nas lojas de aplicações por apps que fazem uso da câmara para monitorizar sinais vitais, certamente que vão aparecer algumas. A medição da pulsação é uma das ações mais populares, mas há quem não acredite muito.

No âmbito da COVID-19, poderá a câmara do telemóvel ajudar a perceber se está infetado?

App Bacticount smaRT-LAMP encarrega-se de detetar se tem COVID-19

Através da uma "simples" câmara do telemóvel e de um pequeno kit de laboratório, as pessoas vão poder saber se estão infetadas com o SARS-COV-2 que leva à doença COVID-19. A grande vantagem deste novo método, é o facto de ser barato, mas igualmente eficiente.

O projeto está a ser desenvolvido pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que acreditam que tal solução para a COVID-19 poderá ser uma alternativa até mais rápida e barata aos testes rápidos de antigénio.

Michael Mahan, da Universidade da Califórnia, referiu que...

Quase metade da população mundial tem um smartphone e acreditamos que este possui um grande potencial para fornecer um acesso justo e igual à medicina de diagnóstico de precisão

O estudo de base ao projeto já foi publicado na revista JAMA Network Open que revela que associado à tecnologia está a metodologia de amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP). Os resultados são apresentados em 25 minutos.

Mas como tudo funciona? De acordo com as revelações, para a realização do teste basta colocar uma amostra de saliva no teste e misturar com a solução reativa. Depois, com a câmara do telemóvel, basta apontar para a amostra. A aplicação Bacticount smaRT-LAMP encarrega-se de detetar qual o nível viral presente na saliva.

Esta solução já foi testada em 50 doentes com COVID-19, estando eles assintomáticos e sintomáticos, no hospital Santa Barbara Cottage. Segundo o que foi revelado, a mesma técnica já tinha sido aplicada, com sucesso, no diagnóstico da gripe.