Qualcomm prepara aumento de preços! Vários smartphones podem ficar mais caros…

A Qualcomm anunciou aos seus clientes que vai avançar com um aumento dos preços dos seus produtos já a partir de setembro. A decisão poderá refletir-se no custo final de smartphones, computadores e outros equipamentos que utilizam os seus processadores.

Escassez de componentes pressiona a Qualcomm

A Qualcomm informou os seus parceiros comerciais de que pretende aumentar os preços dos seus produtos em valores de dois dígitos percentuais. De acordo com a empresa, a atualização dos preços será aplicada aos componentes enviados a partir de 1 de setembro e surge como resposta ao aumento contínuo dos custos na cadeia de fornecimento.

Segundo a fabricante norte-americana, a empresa já não consegue absorver os custos adicionais impostos pelos fornecedores. Antes de tomar esta decisão, a Qualcomm refere que procurou alternativas junto de outros fabricantes de componentes, mas essas tentativas não foram suficientes para evitar a necessidade de rever os preços.

Esta medida surge numa altura em que a falta de componentes eletrónicos continua a afetar o setor tecnológico, o que obriga muitas empresas a adaptar a sua estratégia para lidar com o aumento dos custos de produção.

Consumidores poderão sentir o impacto nos preços dos smartphones e não só

Os processadores da Qualcomm equipam uma vasta gama de dispositivos, desde smartphones topo de gama até computadores portáteis com Windows e novos equipamentos de realidade aumentada. Caso as fabricantes decidam repercutir este aumento nos consumidores, é provável que vários produtos cheguem ao mercado com preços superiores aos atualmente praticados.

A situação poderá afetar também futuros lançamentos, uma vez que o custo dos componentes representa uma parte importante do preço final dos equipamentos.

A Qualcomm não é a única empresa a enfrentar este cenário. Nos últimos meses, várias marcas aumentaram os preços dos seus produtos devido às dificuldades no fornecimento de componentes.

Em alguns casos, as fabricantes optaram por reduzir as especificações dos equipamentos para controlar os custos, enquanto outras acabaram por adiar ou cancelar determinados lançamentos.

A persistência destes problemas continua a exercer pressão sobre toda a indústria tecnológica, o que torna cada vez mais provável que os consumidores tenham de pagar mais pelos dispositivos que pretendem adquirir.

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