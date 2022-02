Gráficas Intel Arc Alchemist devem ter suporte para até 5 monitores

A Intel está também a focar-se no mercado dos chips gráficos e a apostar tudo no desenvolvimento das suas placas Arc Alchemist. E embora haja algum suspense e mistério em volta dos novos equipamentos, já se sabe que alguns detalhes acabam sempre por ser revelados.

Como tal, as mais recentes informações indicam que as GPUs Intel Arc Alchemist devem trazer suporte para até 5 monitores. Os detalhes ficaram conhecidos através da nova atualização dos drivers Linux.

Gráficas Intel Arc podem suportar até 5 monitores

A Intel não revela muitos detalhes sobre as suas novas placa gráficas Arc Alchemist, o que aguça ainda mais a curiosidade dos consumidores acerca destes equipamentos. Do pouco que se sabe, a empresa norte-americana pretende disponibilizar as gráficas ainda neste primeiro trimestre de 2022. Ou seja, será algo entre este mês de fevereiro e o próximo de março.

No entanto, uma nova atualização do driver Intel i915 para Linux mostra algumas novidades. De acordo com os detalhes que foram possíveis apurar, a empresa adicionou recentemente o suporte para um quinto monitor na série Intel DG2 GPU, referente aos novos produtos.

Mas os apontamentos constantes no driver não trazem nenhuma explicação para a integração deste novo suporte e nem nunca a Intel havia mencionado o mesmo. Por sua vez, o site WCCFTECH refere que a inclusão de um novo monitor poderá ser feita através de cabos USB-C que aproveitam a integração da tecnologia USB 4.

Por outro lado, as imagens que até agora foram divulgadas da linha Arc Alchemist apenas exibem a presença de conexões DisplayPort e HDMI. Mas como os chips ainda não foram lançados, tudo isto poderá mudar.

Assim, caso se confirme a existência de suporte para um quinto monitor, então estas placas gráficas podem mesmo superar o hardware das GPUs da Nvidia e da AMD, que limitam a opção a produtos específicos fabricados pelas marcas parceiras. Como tal, a novidade poderá ter uma expressão importante da Intel no que respeita ao mercado profissional.

Resta-nos assim aguardar que a empresa de Pat Gelsinger forneça mais detalhes oficiais, para percebermos com maior certeza o que preparou para este segmento.