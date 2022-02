Gráficas Nvidia GeForce RTX 40 podem consumir mais de 450 watts

Depois do enorme sucesso das atuais placas gráficas Nvidia GeForce RTX 30, a empresa norte-americana não baixa os braços e já está totalmente debruçada no desenvolvimento da sua nova linha.

E de acordo com as mais recentes informações, as próximas GPUs GeForce RTX 40 podem consumir mais de 450 watts de energia.

Nvidia GeForce RTX 40 pode consumir mais de 450 watts

O lançamento das novas placas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia é esperado para o final desde ano de 2022. E a marca está mesmo empenhada no desenvolvimento dos mesmos uma vez que, recentemente, informámos que a empresa havia já pago 9 mil milhões de dólares para garantir stock de chips para os novos equipamentos gráficos.

Mas as novas informações agora divulgadas indicam que as placas gráficas de próxima geração da Nvidia podem consumir mais de 450 watts de energia. Assim, caso se confirme esta característica, então as novas GPUs podem consumir mais do que o atual modelo topo de gama GeForce RTX 3090 Ti. Por sua vez, talvez o utilizador tenha mesmo que investir numa fonte de alimentação mais potente.

Para já, a marca líder no segmento dos chips gráficos ainda não divulgou muitos detalhes sobre esta nova linha. No entanto, alguns dados já revelados mostram que os consumo energético das RTX 40 pode variar entre 450W e 850W. O popular leaker Greymon diz ter tido acesso aos dados do modelo AD102, o qual apresentou TGPs de 450W, 650W e 850W, embora não tenha especificado se se trata da mesma placa gráfica ou se cada valor respeita a um produto diferente.

Mas os vários leakers parecem concordar que as Nvidia GeForce RTX 40 vão chegar em setembro deste ano. A empresa já adiantou que o processo de 5 nm da taiwanesa TSMC promete uma melhoria de desempenho de até 16% em comparação com os atuais 7 nm.

Assim sendo, vamos então aguardar por mais novidades, que certamente chegarão ao longo dos próximos meses.