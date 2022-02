Nvidia pagou 9 mil milhões de dólares para garantir stock da GeForce RTX 4000

A Nvidia é uma das mais importantes marcas do segmento de hardware. As suas placas gráficas mais recentes são autênticos objetos de desejo.

No entanto, para não falhar com os consumidores numa altura em que a escassez de chips ainda se faz sentir, a marca norte-americana já terá pago 9 mil milhões de dólares para garantir stock para a sua próxima linha de placas GeForce RTX 4000.

Nvidia gasta $9 mil milhões para garantir chips para a GeForce RTX 4000

Foi depois que a Nvidia revelou os seus resultados financeiros de 2021 que se descobriu que a empresa teria gasto cerca de 9 mil milhões de dólares (perto de 8 mil milhões de euros) ao longo do último trimestre do ano para garantir o lançamento dos seus próximos produtos baseados no processo de fabrico de 5 nm da gigante taiwanesa TSMC, que contam com a arquitetura Ada Lovelace.

Com esta estratégia antecipada, a Nvidia tem então como objetivo garantir que o lançamento das suas próximas placas gráficas da linha GeForce RTX 4000 sejam um verdadeiro sucesso, sem que haja falhas de stock. De acordo com os rumores mais recentes, estas novas GPUs poderão chegar já no mês de setembro de 2022.

O valor terá então sido gasto em compras para garantir o stock e em pré-pagamentos para produtos futuros. No terceiro trimestre o valor terá sido de 6,9 mil milhões de dólares, enquanto que no mesmo trimestre do ano anterior a Nvidia teria gasto 2,54 mil milhões de dólares.

Estes dados vão assim ao encontro da notícia que revelámos no final de dezembro onde dávamos conta de que a Nvidia teria que pagar milhões de dólares adiantados à TSMC de forma a garantir os seus wafers de 5 nm.

Segundo a empresa líder de placas gráficas, o processo de 5 nm promete uma melhoria de desempenho de até 16% em comparação com os atuais 7 nm. Relembramos que a linha GeForce RTX 3000 da atual geração usa o processo de fabrico de 8 nm da Samsung Foundry.