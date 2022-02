Apple estará a preparar o lançamento do chip M2 e uma fera… o Mac Pro mini

Um Mac Pro mini? Bom, estas novidades na esfera do rumor poderão colocar o lançamento do chip M2 num outro nível. Contudo, tal como é referido, são apenas rumores.

Estamos a chegar ao terceiro mês do ano e começa a cheirar a renovação do catálogo Mac. A Apple deixou ano passado o véu levantado para 2022. O que não foi lançado com os chips M1 Pro e M1 Max poderão este ano chegar às prateleiras.

SoC M2 será tentacular e será uma besta!

Possivelmente a Apple irá colocar o seu novo e poderoso chip M2 nos mais variados segmentos, à imagem do que fez com o M1, que até chegou ao iPad Pro. Assim, o novo M2 aterrará num MacBook Pro de 13 polegadas, num Mac mini, num iMac de 24 polegadas e num novo MacBook Air.

Claro, o que foi enunciado atrás é interessante mas... o que todos esperam é que a Apple apresente o seu poderoso SoC num Mac Pro renovado. A imagem de capa, que está a ser veiculada na web, é uma imagem de conceito, traduzindo o atual Mac Pro 2021 num compacto, mas uma fera Mac Pro mini.

Os rumores apontam para que esta máquina possa vir equipada com novo SoC equivalente a dois ou quatro chips M1 Max.

Segundo revelada a Bloomberg, o novo CPU continuará a ter oito núcleos, mas será um pouco mais poderoso que o do M1. No entanto, ficará abaixo do que o M1 Pro e o M1 Max oferecem.

Onde haverá mais melhorias é na GPU, que terá até 10 núcleos gráficos a partir do 7/8 do chip M1 com o qual começou esta transição surpreendente para a arquitetura ARM. As versões M2 Pro e M2 Max do chip não chegarão até 2023 de acordo com estes dados.

Também chegará às ofertas "mais modestas"

Segundo as informações, o chip Apple M2 será oferecido nas alternativas "modestas" da Apple: um MacBook Pro de 13 polegadas para substituir o modelo 2020 pelo chip Intel, mais um Mac mini, um iMac de 24 polegadas e também um MacBook Air, que pode ser o mais recente dos dois e só aparecer no último trimestre.

Para além destes novos dispositivos com o chip M2, a Apple deverá lançar um novo iMac Pro com o chip M1 Pro e M1 Max que seguirá os passos dos atuais MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, e os chips mais poderosos da Apple também acabarão nos novos Mac Pro.

De facto, fala-se de um Mac Pro que terá metade do tamanho do atual Mac Pro, mas que ainda será capaz de ostentar dois ou quatro chips M1 Max: a potência que estará disponível nestas máquinas poderá ser verdadeiramente notável.