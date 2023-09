O iPhone 15, nas suas diversas versões, começou a chegar a algumas mãos privilegiadas nos EUA e já começamos a ver as tradicionais opiniões a surgir. Além disso, como também já conhecemos, alguns canais do YouTube dedicados às desmontagens, já abriram um dos novos dispositivos da marca da maçã e já mostraram tudo. Aliás, está exposto o que já sabíamos e o que desconhecíamos! Vejam o vídeo revelador.

SoC A17 Pro é a estrela do segmento

O iPhone 15 Pro inclui uma grande mudança que a maioria das pessoas nunca saberá: uma arquitetura de chassi interno redesenhada que torna as reparações significativamente mais fáceis (e mais baratas). Uma nova análise publicada hoje no YouTube oferece uma visão mais detalhada desta mudança, além do novo hardware da câmara, e muito mais.

Durante o segmento do iPhone 15 Pro no evento Wonderlust da semana passada, a Apple mencionou especificamente o novo design do chassis do dispositivo. A Apple afirmou que reparar um iPhone 15 Pro tornou-se mais fácil devido a uma "nova arquitetura interna do chassis" que permite que o vidro traseiro seja "facilmente substituído".

Isso significa, por sua vez, que as reparações do vidro traseiro agora são muito mais baratas para o iPhone 15 Pro, como relatado já por alguns sites dedicados às reparações. De referir que esta mudança já tinha começado no iPhone 14 e no iPhone 14 Plus no ano passado.

Se precisar de substituir o vidro traseiro, tudo o que tem de fazer é aquecer a parte de trás, retirar o vidro traseiro e desconectar o cabo flexível do lado de trás da placa. Também pode ver como o vidro traseiro inclui a bobina de carregamento MagSafe, o flash LED e os conectores para o microfone.

Explicou a PBKreviews

Outra curiosidade notada é que a cobertura interna de alumínio para o SoC A17 Pro do iPhone 15 Pro não apresenta qualquer tipo de marca ou logótipo. Por outro lado, o chip do iPhone 14 Pro tinha claramente o logótipo "A16 Bionic". Será que a Apple, entre o processo de fabricar e entregar aos diversos fornecedores intermediários (do transporte à montagem) não queria que vissem a nova marca?

A verdade é que a Apple está menos rígida no aspeto das reparações - tem "facilitado mais". E este iPhone 15 é seguramente aquele que mostra uma nova abertura da empresa às reparações feitas por terceiros. Está no bom caminho a Apple.