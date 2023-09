Foi ao final do dia de ontem que a Microsoft teve mais um evento onde mostrou muitas das suas novidades dedicadas ao Windows 11. A gigante do software focou-se no Windows e em todas as novidades que preparou e que vão chegar em breve. A data da próxima atualização chega já dia 26 de setembro e vem com muitas novidades.

O desenvolvimento do Windows 11 é um processo contínuo e assim a Microsoft tem preparadas muitas novidades. A próxima grande atualização estará praticamente pronta e teve agora a sua data revelada. Será no dia 26 de setembro e trará muitas melhorias, onde se destaca o Copilot e a sua IA presente.

O Copilot no Windows (em preview) permite-lhe executar tarefas de forma mais rápida e completa com facilidade e diminui a sua carga cognitiva – simplificando tarefas outrora complicadas. Tornaram o acesso ao poder do Copilot numa experiência fácil e o Copilot estará sempre lá para o utilizador. Alojado na barra de tarefas ou com o atalho de teclado Win+C a oferecer assistência a todas as suas aplicações, em todos os tamanhos de ecrã, no trabalho, na escola ou em casa.

O Paint foi melhorado com IA para desenho e criação digital com a inclusão de uma nova capacidade de remoção de fundo e camadas. Além disso, tem como uma preview do Cocreator que traz o poder da IA generativa para a app Paint.

A app de Fotos também foi aprimorada com IA, incluindo novos recursos para facilitar a edição das fotografias. Com o Background Blur poderá fazer com que o mais importante da sua imagem se destaque de forma rápida e fácil.

A aplicação Fotografias encontra automaticamente o fundo da fotografia e, com um único clique, realça instantaneamente o assunto e desfoca o fundo. A pesquisa com fotografias armazenadas em contas do OneDrive (domésticas ou pessoais) foi melhorada, pelo que agora pode encontrar rapidamente a fotografia que procura com base no conteúdo da fotografia.

O Bloco de Notas começará a guardar automaticamente qualquer sessão, permitindo fechar o Bloco de Notas sem interromper as caixas de diálogo e, em seguida, continuar de onde parou quando regressar. O Bloco de Notas irá restaurar automaticamente os separadores abertos anteriormente, bem como o conteúdo não guardado e as edições nesses separadores abertos.

O novo Outlook para Windows, permite ligar e gerir várias contas (incluindo Gmail, Yahoo, iCloud e muito mais) numa única aplicação. As ferramentas inteligentes ajudam a escrever e-mails claros e concisos e a anexar facilmente documentos e fotografias importantes a partir do OneDrive.

Também o Windows Backup vai chegar e tornar ainda mais fácil mudar o computador pessoal Windows, ao mover os seus ficheiros, apps e definições de um PC para outro.

Estas novidades vão melhorar substancialmente o Windows 11. Em especial, o Copilot automatizará muitas das tarefas que fazemos, recorrendo a toda a IA associada e que teremos acessível de forma fácil. Resta então esperar por dia 26 de setembro e experimentar todas as novidades reveladas pela Microsoft.