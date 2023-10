A Microsoft tem no Office e no Word uma das suas propostas mais antigas e até mais usadas há muitos anos. Este é, geralmente, o software padrão e o que os utilizadores mais usam no dia a dia, para escrever documentos. O Word faz agora 40 anos e a Microsoft resolveu celebrar este momento.

O Word celebra agora 40 anos

Foi no dia 25 de outubro de 1983 que a Microsoft revelou ao mundo este seu novo software. Na altura, foi uma verdadeira revolução ao trazer um editar de texto de utilização direta. Agora, ao celebrar 40 anos, a Microsoft recorda esses primeiros momentos desta sua oferta, que é já um clássico.

Desde o seu início humilde, o Word tornou-se uma das ferramentas de escritório mais populares do mundo e quase todo o mundo está familiarizado com ele de uma forma ou de outra. Então, para comemorar os seus 40 anos, decidimos dar uma olhadela em como chegamos até aqui e também partilhar para onde vamos.

Para mostrar todos os principais momentos em que o Word esteve presente, a Microsoft criou um cronograma. Ali são reveladas de forma clara situações-chave como mudanças na interface, a chegada da correção de texto ou a edição colaborativa. O modo escuro está também presente nesta linha do tempo.

Microsoft revelou também o futuro

Mas se recordar o passado é importante, a Microsoft vai mais longe e revela o que prepara para o futuro do Word. A presença da IA nesta sua proposta é inevitável e esperada, mas não deverá chegar sozinha. Há ainda melhorias na versão dedicada à web e a personalização para esta proposta continuar a ser a escolha de todos.

Ao olharmos para o futuro, estamos empenhados em carregar a tocha e construir sobre os alicerces estabelecidos em 1983. O nosso foco inabalável é garantir que o Word seja dimensionado para apoiar os utilizadores à medida que eles completam qualquer tarefa de escrita e leitura – qualquer coisa, desde simples a complexa – da forma mais eficiente possível.

Com estas novidades a Microsoft quer por um lado fazer crescer e evoluir o Word e por outro conseguir ultrapassar toda a sua concorrência. Se nos últimos 40 anos conseguiu fazê-lo, certamente que irá continuar a ser uma referência de produtividade e a dar aos utilizadores as ferramentas que estes necessitam no dia a dia.