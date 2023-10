Motorola anunciou um smartphone flexível que pode ser transformado num smartwatch

A tecnologia pula e avança, pelo que conhecemos, frequentemente, novas propostas (quanto mais não seja) curiosas. Agora, a Motorola mostrou o seu smartphone flexível que pode ser transformado num smartwatch.

Os ecrãs dobráveis não são consensuais, mas há quem goste do conceito e o utilize no dia a dia. Gradualmente, estão a crescer em popularidade entre os utilizadores, por serem compactos e mais fáceis de transportar - contrariando a tendência dos smartphones cada vez maiores.

Indo além dos dobráveis, a pitada de criatividade necessária para obter um produto interessante foi usada pela Motorola para criar o protótipo de um smartphone flexível que se transforma num smartwatch.

Um smartphone que pode ser colocado no pulso para ser smartwatch da Motorola

A Lenovo Tech World 2023 foi palco da apresentação do mais recente protótipo em que a marca está a trabalhar: um smartphone com um ecrã flexível, capaz de se moldar às necessidades do utilizador ao ponto de se tornar um smartwatch.

O dispositivo destaca-se pelo seu ecrã pOLED com resolução Full HD+, e está a surpreender pela sua capacidade de ser dobrado e mudar de forma, conforme a necessidade do utilizador em qualquer momento.

O ecrã adaptável adota um formato plano, de 6,9 polegadas, típico de qualquer smartphone, e também um formato de dobra a 90 graus, para que o utilizador possa deixá-lo "em pé" sem ter de o segurar ou usar uma ferramenta extra para o efeito.

Se achava que já tinha visto smartphones flexíveis, pense de novo. Este protótipo de Motorola pode dobrar-se ao ponto de formar uma bracelete, permitindo que o utilizador o adote como smartwatch.

Aquando deste formato, o smartwatch limita a experiência de smartphone, uma vez que o utilizador só tem acesso a determinadas funções.

O que acha deste smartphone/smartwatch? Usaria?