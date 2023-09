Keynote Wonderlust: recorde tudo o que a Apple apresentou neste evento

Ontem foi um dia especial para a Apple. A gigante de Cupertino revelou os mais recentes produtos e que eram esperados por muitos utilizadores. Com muitas novidades importantes, a marca voltou a mostrar a sua capacidade de inovação. Vamos assim recordar as novidades que a Apple apresentou na sua keynote Wonderlust.

Apesar de todo o foco estar no iPhone 15, que viu surgir muitas fugas de informação e rumores, a Apple teve muitas mais novidades. Estas eram, na verdade, já esperadas, mas ainda assim a marca conseguiu revelar muitas melhorias nos seus produtos.

Apple Watch 9 - mais ecológicos e simples de usar

A primeira proposta revelada por Tim Cook no palco foi o novo Apple Watch 9. Este é o novo relógio inteligente da marca, que inaugura algumas novidades muito interessantes. A primeira mão é visível, mas vai notar-se na utilização. Falamos do novo SiP S9, o chip que alimenta este smartwatch.

Além disso, a Apple anunciou que a partir de agora o Watch poderá usar a Siri sem depender da presença de um iPhone. Em termos de bateria, está anunciada uma duração de 18 horas numa utilização normal.

Outra novidade, que chegará em breve, é o novo gesto de toque duplo. Com esta capacidade, os utilizadores do Apple Watch 9 vão poder controlar o ecrã principal sem lhe tocar. Ao juntar os 2 dedos, podem atender ou desligar chamadas, iniciar o cronometro ou alternar entre os cartões.

A Apple está a promover o Watch 9 como o seu primeiro produto neutro em carbono, o que significa que combinações selecionadas de caixa e pulseira são neutras em carbono. A empresa antecipa assim muitas das suas metas estabelecidas para 2030.

Há muitas mais novidades, mas que vão chegar dentro de dias. Com o novo watchOS 10 a Apple terá muito para mostrar e elevar ainda mais o que o seu smartwatch oferece.

Em Portugal o Apple Watch 9 já pode ser encomendado e chegará ao mercado no dia 22 de setembro. O preço deste novo smartwatch começa nos 459 euros.

Apple Watch Ultra 2 - As novidades deste relógio todo-o-terreno

A Apple trouxe também para este evento uma nova versão do seu smartwatch mais poderoso. O novo Watch Ultra 2 vem reforçar o que a marca já tinha criado para o modelo anterior, melhorando alguns dos seus elementos.

Claro que todas as novidades do Watch 9 estão aqui presentes, tais como o novo SiP S9 e o novo gesto de toque duplo. Também todas as restantes alterações que a marca preparou vão estar acessíveis.

Algo que Apple quis melhorar foi o ecrã deste smartwatch. Este oferece agora aos utilizadores um máximo de 3000 nits, o que o torna mais simples de ler em qualquer condição e em qualquer lugar. Associado a este ecrã há também uma nova face de relógio que aproveita ainda mais este ecrã. Também no modo always on este será mais intuitivo e dará acesso a mais informação.

Uma novidade que a Apple mostrou foi a capacidade deste smartwatch de suportar altitudes extremas. Vai agora dos -500 até aos 9000 metros. Associado a isso está o registo constante destes valores.

Para o Watch Ultra 2, a Apple anuncia 32 horas de duração de bateria numa utilização normal e 72 no modo de poupança de energia.

A Apple tem já o Watch Ultra 2 à venda na sua loja online, ficando disponível a partir de 22 de setembro. Tem um preço de 909 euros.

Chegou o iPhone 15 com todas as suas novidades

A grande estrela do evento da Apple foi mesmo o iPhone 15. Este modelo vinha já a ser esperado por muitos há algum tempo e agora todas as novidades foram reveladas. Algumas delas são herança dos modelos Pro do ano passado, mas melhoradas a vários níveis.

Assim, a Apple fez questão de começar por mostrar a Dynamic Island, que agora está em todos os seus modelos. Esta área recebe novidade e está mais útil, com novas funcionalidades e novas capacidades.

O novo smartphone da Apple vem equipado com o SoC A16 que garante um melhor desempenho geral e também melhor qualidade ao nível dos gráficos. Ao nível da autonomia, a Apple refere que o seu novo smartphone tem bateria para todo o dia.

No campo da fotografia há algumas novidades e a Apple mostrou isso mesmo. A câmara principal é de 48MP e agrupa os pixels para produzir uma saída de 24MP, permitindo usar os 12MP intermédios para uma opção de telefoto 2x.

Uma novidade que passou quase despercebida será certamente bem recebida pelos utilizadores, ainda que tenha sido imposta à Apple. Falamos da porta USB-C que agora está no iPhone 15 e em muitos mais produtos da marca.

Há um novo chip de banda ultralarga no iPhone 15, igual ao encontrado no Apple Watch Series 9. Isso facilita encontrar amigos ou dispositivos quando estiver perto deles. Receberá um indicador mostrando em que direção seguir e a que distância está.

A Apple também aposta aqui na redução da pegada de carbono e assim certas novidades vêm nesse sentido, em especial nos acessórios. A marca vai usar o tecido FineWoven nas capas e em outras propostas.

O serviço SOS existente da Apple está a ser alargado para funcionar também com o serviço rodoviário AAA, e assim prestar assistência em viagem aos utilizadores.

Relativamente aos preços para Portugal, o valor de venda iPhone 15 de 6,1" começa nos 989 euros. As pré-reservas podem ser já feitas e este smartphone chega ao mercado no dia 22 de setembro.

o novo iPhone Pro é o smartphone mais poderoso e mais leve da Apple

Tal como acontece há vários anos, a Apple criou também 2 modelos de topo e estão incluídos na família do iPhone 15. Falamos do modelo Pro e Pro Max, que reúnem alguns elementos extra. Este ano o destaque vai para a utilização de titânio, que o torna ainda mais leve e mais resistente.

A Apple volta a manter as dimensões dos ecrãs destes modelos e temos assim um de 6,1 polegadas e outro de 6,7 polegadas, com os ecrãs a serem Retina XDR com ProMotion e suportam always on display e o novo modo StandBy no iOS 17.

Algo que também se destaca nestes modelos Pro é o seu SoC. Aqui a Apple revelou o seu novo A17 Pro, por agora um exclusivo destes modelos. Este SoC é o primeiro da marca a usar a técnica de fabrico de 3nm e garante um desempenho melhor e uma maior capacidade de processamento.

A presença da interface USB-C é também uma realidade, mas com uma diferença grande. Ao suportar USB 3, consegue assim oferecer aos utilizadores 10gbps, ou seja, 20x mais rápido que o USB2.

Outra mudança que a Apple deu ao Pro está no botão de silenciar o iPhone. Este pode manter a sua funcionalidade normal, mas pode também ser alterado para ter outras funcionalidades.

Em termos de fotografia, estes modelos são também sempre um passo mais à frente. Assim, temos uma câmara principal de 48MP, que capta todos os detalhes e os pormenores de cada imagem. Temos ainda uma câmara telephoto de 3x no Pro e 5x no Pro Max. Por fim, temos uma câmara ultra wide de 12MP.

O novo iPhone 15 Pro e Pro Max podem ser encomendados a partir de 15 de setembro, ficando disponível a 22 de setembro. Os preços começam nos 1249 € no caso do iPhone 15 Pro e 1499 € no caso do iPhone 15 Pro Max.

Estas são todas as novidades que a Apple revelou neste seu evento. Apesar de muito ter sido apresentado, há ainda muitos detalhes que vão ser conhecidos ao longo dos próximos dias e em especial depois de 22 de setembro, data em que estes produtos vão chegar ao mercado.