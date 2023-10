Febre do iPhone 15 Pro aparentemente corrigida. A “culpa” era do Instagram

Quando há novos lançamentos da Apple, os youtuberes e investigadores por contra própria adiantam-se nos testes que podem expor qualidades e defeitos dos equipamentos. O lançamento do iPhone 15 foi mais um desses momentos e o assunto era a febre dos modelos Pro. Afinal, a Apple corrigiu o problema, que não era do iPhone.

iPhone 15 Pro está "como novo"

Conforme foi anunciado, o iOS 17.0.3 começou a ser lançado ontem. Esta atualização tinha como principal objetivo corrigir os problemas de calor da série iPhone 15 Pro.

Tal como esperado, pelo menos face aos resultados dos testes de alguns utilizadores, os problemas de sobreaquecimento do iPhone 15 Pro parecem estar resolvidos.

Antes mesmo da saída da atualização, a app Instagram era apontada como a provável causa deste estado febril. No entanto, esta versão mais recente quer do iOS, quer da atualização da app do Instagram, veio mostrar que de facto era aí que residia o problema.

Depois das atualizações, notou-se alguma diferença?

As temperaturas diminuíram nos cenários em que o Instagram é utilizado, e também durante o carregamento.

Um canal do YouTube mostrou anteriormente temperaturas muito elevadas, e agora refez estes testes.

Aliás, todos os testes anteriores foram refeitos com estes telemóveis lado a lado, um a correr o iOS 17.0.3, e o outro o iOS 17.1 beta (que chegou antes do iOS 17.0.3).

E os receios de que a Apple iria "desacelerar" o seu SoC?

A empresa no passado, quando introduziu o SoC A14 de 5 nm, também recolheu algumas queixas de um sobreaquecimento do iPhone 12 na altura. Contudo, através de ajustes no software, a empresa conseguiu tornar o SoC eficiente sem necessidade de abrandar o desempenho do processador

O melhor de tudo é que parece que a Apple não precisou mexer na velocidade da CPU ou da GPU para que isso acontecesse. A fonte executou o Geekbench em ambos os dispositivos, e eles mostram basicamente as mesmas pontuações single-core e multi-core.

A culpa era do Instagram

Esta atualização também cuidou das aplicações que causavam sobreaquecimento. O Instagram lançou uma nova atualização para a sua app para ajudar a Apple, como foi solicitado a fazer, com base no que a empresa disse anteriormente.

Claro que este é apenas um exemplo, mas a partir de agora muitas unidades do iPhone 15 Pro e Pro Max vão começar a receber a última atualização e a substituir a versão antiga do Instagram. Depois iremos ver com certeza se de facto os problemas foram resolvidos.

O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus não tiveram estes problemas. Não só têm o SoC Apple A16 Bionic testado, como também não têm algumas características que só existem nos modelos Pro.