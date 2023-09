Apple Watch Ultra 2: O relógio todo o terreno também traz novidades

A Apple apresentou no ano passado uma novidade no campo dos reloógios, o Watch Ultra. Este modelo segue uma abordagem diferente e é um verdadeiro todo o terreno neste campo. Este ano a Apple resolveu melhorá-lo e trazer algumas novidades. Conheça assim o Apple Watch Ultra 2.

O novo Watch Ultra 2 recebe todas as novidades que a Apple trouxe já para o Watch 9. Assim, temos o novo e interessante gesto para atender chamadas ou dar comandos neste relógio. O double tab está assim presente neste relógio preparado para todos os locais do planeta. o SiP S9 é também uma realidade.

Algo que a Apple também melhorou foi o ecrã deste relógio, trazendo o que de melhor tem, atingindo agora 3000 nits, algo que só vem melhorar a leitura de informação em qualquer lugar e a qualquer momento. Contem também com uma nova face de relógio adaptada a todo o tipo de atividade, que funciona bem com ou sem iluminação do ecrã.

No campo da energia, a Apple aponta agora para o Watch Ultra 2 novos limites. Temos uma duração de 36 horas numa utilização normal, subindo depois para 72 horas se o modo de poupança de energia for ativado.

Uma novidade que a Apple mostrou foi a capacidade deste smartwatch de suportar altitudes extremas. Vai agora dos -500 até aos 9000 metros. Associado a isso está o registo constante destes valores.

Para mostrar a sua aposta na redução da pegada de carbono e na aposta na sustentabilidade ambiental, a Apple passou também a usar novos materiais nas braceletes e também no corpo deste relógio.

A Apple tem já o Watch Ultra 2 à venda e irá custar 799 dólares.