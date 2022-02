Altice Labs cria o router doméstico de operadora mais rápido do mundo

Portugal tem-se destacado no segmento da tecnologia, tanto ao nível dos recursos humanos como ao nível da Inovação. Na área dos equipamentos de telecomunicações, uma das empresas que mais se tem evidenciado é a Altice Labs, que volta a fazer história.

A empresa do grupo Altice lançou agora o router doméstico mais rápido do mundo. Conheça as características.

SFR Box 8X: O router concebido para comunicações super rápidas

A Altice Labs tem um novo router (FiberGateway), batizado de SFR Box 8X, capaz de oferecer capacidade simétrica (download/upload) de 10 Gbps . Por agora este equipamento apenas está disponível para clientes em França, mas prevê-se que em breve estará disponível para clientes em Portugal.

Este equipamento foi lançado a 8 de fevereiro e vem com Wi-Fi 6, 4 interfaces a 1 Gbps e uma interface SFP que oferece uma largura máxima de 10 Gbps, através da tecnologia XGS-PON. (obviamente tem suporte para SPF a 2,5 Gbps, 5Gbps ou 10 Gbps).

De referir que o Wi-Fi 6 pode funcionar na gama dos 2,4 Ghz e 5Ghz. No caso dos 2,4 Ghz, este router garante comunicações até 900 Mbps (útil). No caso dos 5Ghz, o ritmo de comunicações pode chegar aos 3,1 Gbps (útil).

4x4 5 Ghz, 1200Mbps x4=4800, 160 MHz canal, útil 3.1Gbps 4x4 2.4 Ghz, 40Mhz canal, phy rate 300x4=1200Mbps, útil 900Mbps.

Relativamente ao Wi-Fi 6, destaque ainda para a:

Modulação OFDMA (Orthogonal frequency division multiple access) - partilha de canais para aumentar a eficiência da rede e diminuir a latência para o tráfego de uplink e downlink em ambientes de muito tráfego;

(Orthogonal frequency division multiple access) - partilha de canais para aumentar a eficiência da rede e diminuir a latência para o tráfego de uplink e downlink em ambientes de muito tráfego; multi-user MIMO - permite que mais dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Permite também que pontos de acesso (APs) deem resposta a mais dispositivos, simultaneamente;

- permite que mais dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Permite também que pontos de acesso (APs) deem resposta a mais dispositivos, simultaneamente; A capacidade de utilização do canal de 160 MHz aumenta a largura de banda para oferecer maior desempenho com baixa latência;

aumenta a largura de banda para oferecer maior desempenho com baixa latência; Target wake time (TWT) oferece melhorias significativas ao nível da eficiência da rede e a duração da bateria do dispositivo;

Com tais características, este router foi pensado e desenhado face às necessidades em evolução do mercado, centradas no teletrabalho, jogos, transferências de grandes ficheiro e streaming.