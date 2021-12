Nvidia paga milhões de dólares adiantado à TSMC para garantir wafers de 5nm

Estamos a assistir a acontecimentos muito interessantes no que respeita ao segmento da indústria dos chips eletrónicos. As marcas estão cada vez mais competitivas e numa altura em que ainda travessados uma significativa escassez de componentes, todos lutam para que as suas encomendas e reservas cheguem na data e nas quantidades desejadas.

Recentemente informámos que a Intel poderia ter que pagar adiantado à TSMC para conseguir os seus wafers de 3nm. No entanto é agora notícia que a Nvidia também já teve que dar antecipadamente vários depósitos de milhões de dólares à fabricante de Taiwan de forma a garantir a sua reserva de wafers fabricados em 5nm.

Nvidia adianta pagamento à TSMC para os wafers de 5nm

Segundo as novas informações da indústria, a Nvidia já adiantou vários milhões de dólares à TSMC para garantir a sua produção de wafers de 5nm. E estes novos dados fortalecem os rumores de que a norte-americana, popular pelas suas placas gráficas, estaria de saída como cliente da Samsung Foundry devido à pobreza de oferta nos seus processos de fabrico, comparativamente aos da gigante taiwanesa.

Para além disso, os wafers da TSMC também oferecem um melhor desempenho e eficiência. Um exemplo concreto já foi aqui referido, relativamente aos novos SoCs topo de gama MediaTek Dimensity 9000, produzido na litografia de 4nm da TSMC e o Qualcomm Snaodragon 8 Gen1, fabricado nos 4nm da Samsung Foundry. E segundo as primeiras comparações, o chip da MediaTek mostra ser 16% mais rápido e com um consumo de energia 14% menor do que o processador da marca rival.

Desta forma, com uma corrida cada vez mais competitiva no mercado das placas gráficas, onde à Nvidia e à AMD se junta agora a Intel, talvez recorrer à produção da Samsung Foundry nesta altura não fosse uma estratégia muito perspicaz por parte da Nvidia.

Assim, os rumores indicam que a empresa terá adiantado 1,64 mil milhões de dólares à TSMC durante o terceiro trimestre, e já prepara outro pagamento de 1,79 mil milhões de dólares. Ao todo estima-se que a Nvidia gaste 6,9 mil milhões de dólares neste novo negócio com a fabricante taiwanesa que será destinada à produção das placas gráficas gaming GeForce RTX 40 e à linha profissional das suas GPUs.

Segundo as mesmas fontes, para as clientes importantes, como Apple, MediaTek e AMD, a TSMC não pede nenhum valor adiantado. Apenas o faz para clientes que só chegaram 'agora', como a Intel e a Nvidia, as quais também necessitam de uma grande quantidade de wafers.