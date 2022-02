O Firefox da Mozilla tem cada mais um papel importante na Internet e em toda a indústria associada à tecnologia. Este é o único browser que se mantém independente e não está associado à Google e ao Chromium.

Esta proposta terá em breve uma mudança importante, com a chegada da versão 98. Muitos utilizadores vão ver o seu motor de pesquisa removido e alterado para outro padrão, sem que isso seja questionado ou pedido. Resulta apenas e só de problemas legais e não terá outra solução.

Não é um exclusivo do Firefox, mas qualquer browser moderno permite ao utilizador alterar o motor de pesquisa usado. A escolha é basicamente livre e qualquer um pode ser configurado e usado, sem qualquer limitação imposta.

Com a chegada da versão 98 do browser da Mozilla, isso irá mudar para muitos utilizadores com o Firefox personalizado. A razão apresentada para essa mudança mostra que tudo se resume a problemas de autorização.

Essa mudança acontece porque a Mozilla não conseguiu obter permissão formal para continuar a incluir determinados mecanismos de pesquisa no Firefox. Fornecemos uma oportunidade aos mecanismos de pesquisa incluídos antes para assinar um contrato e os mecanismos que não aceitaram o contrato serão removidos do Firefox

Todos os utilizadores que estiverem nesta situação vão rapidamente perceber que existiu uma mudança e que o Firefox irá estar diferente. Para isso a Mozilla preparou uma mensagem bem clara para o utilizador.

Naturalmente que os utilizadores podem definir outro motor de pesquisa, usando um da lista presente no Firefox. Em alternativa, será possível definir o anterior, ficando isso a cargo de quem usa este browser da Mozilla.

Esta será certamente uma mudança radical e que poderá eliminar qualquer motor de pesquisa que o utilizador tem configurado. É algo que a Mozilla não controla e que garante uma proteção legal grande de base nesta proposta para navegar na Internet.