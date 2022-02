Moçambique: Ataques informáticos derrubam portais do estado

A onda de ataques informáticos não se registam apenas em Portugal. Tal como temos reportado, a cibersegurança tem sido colocada à prova na Europa e há agora informações que, fora da Europa, em Moçambique, vários portais governamentais ficaram inoperacionais.

Moçambique: sites atacados têm mensagem "Atacado por 'hackers' iemenitas"

Vários portais de instituições públicas e governamentais moçambicanas na Internet estão hoje parcialmente inoperacionais, substituídos por uma página que anuncia um ataque informático. "Atacado por 'hackers' iemenitas" é o título, escrito em inglês, da página com uma foto de um homem com uma metralhadora e lenço na cabeça que surge replicada quando se tenta entrar em diferentes 'sites'.

Entre os alvos estão os portais do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), da Administração Nacional de Estradas, da Administração Regional de Águas do Sul ou do Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INATTER).

No entanto, no caso do INATTER, o subdomínio exames.inatter.gov.mz, que dá acesso a alunos e escolas de condução, está a funcionar normalmente.

A página que anuncia o ataque está presente nos sites, mas pode passar despercebida e só surgir se for diretamente invocada no endereço, como é o caso do site do Ministério da Defesa.

É também referido que houve dados extraídos e que serão vendidos a um preço barato, mas sem exibir evidências.

Ao mesmo tempo, há vários portais institucionais com elevada notoriedade que estão a funcionar normalmente, nomeadamente do Governo, Presidência da República, Banco de Moçambique, Ministério da Saúde, portal COVID-19, Instituto Nacional de Estatística ou Procuradoria-Geral da República (PGR).