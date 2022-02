Os resultados financeiros da Apple têm batido todos os recordes e mostram que a saúde financeira da empresa está acima da média. Infelizmente, este desempenho não se reflete para os seus funcionários, em especial os das suas lojas.

É precisamente esta classe que nos últimos tempos tem mostrado uma vontade de se associar e lutar por condições de trabalho melhores. Do que se sabe, os funcionários da Apple Store optaram por usar smartphones Android para manter os seus planos de sindicalização em segredo.

Mudanças a caminho da Apple Store nos EUA

Um novo movimento nos EUA parece estar a ganhar forma, tendo por base a insatisfação laboral dos funcionários das lojas Apple Store. Estes lutam por melhores condições e querem associar-se para o conseguir, criado assim um sindicato, que deverá representar estes funcionários.

Os funcionários têm tentado manter todos os seus movimentos e conversas anonimizadas e privadas, para que não possam ser antecipadas algumas ações. Seria natural que para isso fosse escolhido o iPhone e os serviços da Apple, por garantirem uma privacidade elevada.

Escolha recaiu no Android para maior privacidade

A verdade é que foi tomado outro caminho e a escolha acabou por recair no Android e nos seus serviços de mensagens. Com esta escolha os funcionários da Apple Store pensam conseguir manter uma privacidade ainda mais eleva e manter as suas mensagens longe de olhares alheios (da própria empresa).

Em concreto, querem garantir que todas as mensagens ficam longe dos olhares da Apple sem que esta tenha acesso. Ao mesmo tempo, com o Android, garantem que todas as mensagens estão em servidores de outras empresas, protegidos e privados.

Mensagens com planos não podem ser lidos pela Apple

A grande exigência que os funcionários da Apple Store fazem está associada ao salário líquido face aos lucros da empresa. Segundo revelaram, a Apple paga salários ao mesmo nível de outras empresas, o que, segundo eles, não faz sentido, considerando os lucros.

O mais curioso neste processo é mesmo a escolha do Android por parte dos funcionários da Apple para se manterem anónimos e com toda a privacidade. Querem manter as suas conversas bem longe dos servidores e dos olhares da sua empresa, garantindo que não são lidos.