App Truth Social de Donald Trump pode chegar esta segunda-feira à App Store

Truth Social é a nova aposta de Donald Trump. Trata-se de uma aplicação para dispositivos móveis, desenvolvida pelo polémico ex-presidente dos Estados Unidos da América e que poderá marcar o seu regresso às redes sociais.

Segundo as mais recentes informações, a app poderá chegar à App Store já nesta segunda-feira, data em que, curiosamente, se celebra o Dia dos Presidentes nos EUA.

App de Donald Trump pode chegar esta segunda-feira à App Store

Em outubro do ano passado havíamos informado que o ex-presidente dos Estados Unidos iria anunciar a sua própria rede social, designada Truth Social, no início deste ano de 2022. A decisão aconteceu depois que Donald Trump foi banido de diversas plataformas sociais e, então, a sua rede social teria como missão "resistir à tirania dos gigantes das tecnologias", acusando-as de tentar silenciar as vozes contrárias no país.

Agora, de acordo com as informações reveladas pela Reuters, a app Truth Social poderá chegar à App Store já nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. A agência chegou a essa conclusão através de algumas publicações feitas a partir da conta de um executivo, designado Billy B., durante uma sessão destinada a responder às questões dos utilizadores convidados para testar a app. E ao ser questionado sobre quando chegaria a aplicação ao público, o executivo respondeu o seguinte:

Neste momento, estamos programados para lançar na Apple App Store na segunda-feira, 21 de fevereiro.

Caso se confirme este lançamento, que já havia sido previsto anteriormente, tal marcaria então o regresso de Donald Trump às redes sociais, depois de ser banido do Facebook, Twitter e YouTube, no mesmo dia em que se assinala do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos da América.

No passado dia 15 de fevereiro, o filho mais velho de Trump, Donald Jr. publicou no Twitter uma captura de ecrã da conta @realDonaldTrump onde Trump faz a sua primeira publicação na rede social Truth Social onde diz "Preparem-se! O vosso presidente preferido vai ver-vos em breve".

A empresa por detrás da app Truth Media designa-se Trump Media & Technology Group (TMTG). E esta junta-se a outras que fazem já parte de um enorme conjunto de empresas de tecnologia que pretendem defender a liberdade de expressão. Assim, um dos objetivos é angariar utilizadores que sentem que as suas opiniões são suprimidas pelas redes sociais mais populares, como Facebook e Twitter.

De acordo com os detalhes vistos pela Reuters, a app está agora na versão 1.0. Por sua vez, um representante da TMTG não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre este assunto.