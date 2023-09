Porta 65: Apoio à renda pode ser pedido em qualquer altura…

São 12.438 jovens que começaram já a receber o apoio ao arrendamento, ao abrigo do Porta 65. As candidaturas a este programa podem agora ser apresentadas em qualquer altura do ano.

O número de candidaturas à Porta 65 representa um aumento de 19% dos candidatos apoiados por este programa, face ao mesmo período do ano passado, e abrange todas as candidaturas apresentadas entre o final de abril e ao longo do mês de maio.

Neste concurso - o último com um período fixo, dado que as candidaturas podem agora ser apresentadas em qualquer altura - foram atualizadas as rendas máximas abrangidas pelo Porta 65 Jovem, que variam segundo a tipologia da habitação e o concelho em que se localizam, e que em alguns casos, como Porto e Lisboa, quase duplicaram.

Segundo é referido, o Porta 65 Jovem consiste no pagamento de uma percentagem da renda da casa e destina-se a cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 (no caso de um casal, um dos elementos pode ter 36 anos, o outro 34 anos, no máximo), que reúnam as seguintes condições:

Porta 65: Condições...

Sejam titulares de um contrato de arrendamento para habitação permanente;

Não usufruam, cumulativamente, de quaisquer subsídios ou de outra forma de apoio público à habitação;

Nenhum dos jovens membros do agregado seja proprietário ou arrendatário para fins habitacionais de outro prédio ou fração habitacional;

Nenhum dos jovens membros do agregado seja parente ou afim do senhorio.

Cada candidatura aprovada tem a duração de 12 meses, podendo estender-se por um período de cinco anos.

