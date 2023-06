Desde que revelou o Bing Chat que a Microsoft procurado limitar a sua utilização dentro dos seus produtos e do seu ecossistema. Com esta medida, que nem todos entenderam, procurou controlar os primeiros momentos desta ferramenta. Agora, e do que é revelado, está finalmente a abrir o acesso do Bing Chat a novos browsers.

A Microsoft tem uma vantagem única sobre toda a concorrência no que toca ao acesso à IA e À sua utilização em contextos do dia a dia. Com o Bing Chat, a que teve acesso pela sua parceria próxima com a OpenAI e o ChatGPT, abriu ainda mais a sua utilização, dentro do seu motor de pesquisa.

Para controlar o acesso e ganhar ainda mais vantagem com esta sua novidade, limitou a forma de usar o Bing Chat. Focou-se nos seus produtos, em especial o Edge, para assim ter ainda mais utilizadores neste browser, e no Bing, para garantir também mais utilização.

A gigante do software já tinha revelado que ia abrir o acesso ao Bing Chat a outros browsers, mas agora parece estar finalmente a fazê-lo. Do que pode ser visto no Reddit este acesso começou a ser testado, ainda que de forma muito limitada.

Não existe ainda uma lista dos browsers que estão já a ser suportados, mas sabe-se que já está a ser testado no Safari e no Google Chrome. Provavelmente a Microsoft irá também testar e abrir o acesso a mais browsers, como o Firefox e outros.

We are experimenting, will be rolling out gradually. — Mikhail Parakhin (@MParakhin) June 4, 2023

Quando questionada sobre estes testes, a Microsoft acabou por confirmar que estes já estavam a decorrer. Revelou que estão já a realizar testes do Bing Chat com novos browsers e que em breve a marca irá alargar a sua presença nestas plataformas de forma gradual nos próximos tempos.

Esta é uma boa notícia para todos os que querem usar o Bing Chat no dia a dia. Podem assim em breve passar a fazê-lo no seu browser favorito, sem limitações ou extensões que nem sempre são confiáveis.