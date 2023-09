Um dos serviços mais poderosos da Apple é o Apple Pay. Uma plataforma de pagamento por aproximação e carteira digital, lançada oficialmente em 2014, nos EUA, e em 2019, em Portugal. Este é atualmente um importante meio de pagamento. Contudo, até agora, o PayPal tinha-se mantido de fora.

O PayPal lança finalmente o suporte Apple Pay para os seus cartões de crédito e débito. Esta mudança foi anunciada pela primeira vez no ano passado como parte de um processo que levaria a empresa a expandir a sua ação ao Apple Pay e ao Tap to Pay no iPhone.

Com a mudança de hoje, os utilizadores do PayPal que tiverem um cartão de débito ou crédito da marca PayPal poderão adicioná-lo à aplicação Apple Wallet. Esta mudança já vem de longa data, pois um vasto leque de outros bancos e emissores de cartões têm apoiado o Apple Wallet e o Apple Pay há anos.

E como funciona?

Os utilizadores do PayPal podem entrar na aplicação PayPal no seu iPhone e procurar um novo banner na página inicial da aplicação que diz: "Pague com o seu iPhone". Ao tocar nesta opção, será aberta a aplicação Apple Wallet, onde poderá adicionar o seu cartão de crédito ou débito PayPal.

Se não vir o novo botão "Adicionar à Apple Wallet" na aplicação PayPal, também poderá ir diretamente para a aplicação Apple Wallet e tocar no ícone "+" no canto superior direito para adicionar o seu cartão PayPal.

Neste momento, tentamos adicionar o cartão PayPal à Carteira, mas ainda não aparece a opção para adicionar esta empresa. É possível que fique disponível nos próximos dias.

Este é mais um enorme trunfo trazido pela Apple para dentro do seu ecossistema.