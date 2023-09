Quando a Apple revelou o iPhone 15 Pro Max revelou muitos pormenores que tornam este smartphone como uma proposta única. Um destes foi a sua capacidade fotográfica, que o colocariam no topo desta área. Os primeiros testes da DxOMark confirmam parte desta ideia, mas colocam-no apenas na segunda posição.

A conhecida DxOMark revelou os seus primeiros testes com o iPhone 15 Pro Max, onde tentou encontrar o que de melhor e pior este smartphone oferece. Os resultados colocam-no bem em cima da tabela de equipamentos testados, com 154 pontos, um valor excelente.

Ainda assim, e com base em tudo o que a Apple revelou na sua apresentação, esperava-se que este smartphone assumisse o topo na categoria da fotografia. Ainda assim, ficou na segunda posição, tendo batido o Oppo Find X6 Pro, com 153 pontos. O topo da tabela está nas mãos do Huawei P60 Pro, com 156 pontos.

Os resultados dos testes mostram alguns pontos onde a Apple terá de trabalhar para que este conjunto seja ainda melhor. Está muito longe de ser uma má pontuação e um resultado baixo, mostrando-se como um dos melhores neste segmento.

Prós Contras Brilho e contraste vividos quando as fotos são visualizadas em ecrã HDR

Exposição precisa, mesmo em fotos noturnas

Reprodução de cores e tons de pele agradáveis ​​e naturais

Excelente detalhe sob luz brilhante

Foco automático rápido e preciso

Estabilização de vídeo eficaz Ruído em fotos com pouca luz

Artefactos indesejados, incluindo reflexos, fantasmas e aliasing

Faixa dinâmica ligeiramente limitada em fotografias

Detalhes inconsistentes em todas as faixas de zoom

O iPhone 15 Pro Max é o melhor smartphone da Apple que foi testado pela DxOMark, mostrando desempenho acima da média em termos de exposição, além de ser uma boa opção para fotografar ou filmar. Este dispositivo vem equipado com uma câmara principal de 48MP com OIS e abertura f/1.78, uma ultra-wide de 12MP e uma telefoto de 12MP.

Garante uma posição entre os melhores dispositivos no ranking de câmaras DXOMARK. Proporcionou resultados notáveis ​​de imagem e vídeo em diversas condições de filmagem. Destaca-se de forma notável na fotografia de retrato e videografia. Aqui, o iPhone 15 Pro Max capturou detalhes intrincados e reproduziu tons de pele de forma natural.

Embora as especificações da sua câmara possam não parecer tão inovadoras no papel em comparação com alguns concorrentes, os engenheiros da Apple conseguiram fazer melhorias onde é importante. Ainda assim, esperava-se que assumisse o topo desta tabela, batendo a concorrência.